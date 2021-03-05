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سياسة|تركيا

الخارجية التركية: جميع قرارات مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية ضد أنقرة مرفوضة

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (رويترز)
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (رويترز)
5/3/2021-|آخر تحديث: 5/3/202101:06 PM (مكة المكرمة)

قالت الخارجية التركية إنها ترفض جميع قرارات مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية التي اتخذت ضد أنقرة.

وأضافت أن "إصرار" بعض دول الجامعة على اتهام تركيا "هو من أجل التستر على الأنشطة التخريبية لتلك الدول".

وأكدت الخارجية التركية أن "حماية سيادة ووحدة تراب الدول العربية من بين أهم أولويات بلادنا بشأن المنطقة"، مشيرة إلى أن تركيا "تبذل الجهد الأكبر لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم عبر مواقفها المبدئية والحازمة".

وكانت الجامعة العربية أدانت -في بيانها الختامي للاجتماع الوزاري أول أمس الأربعاء في القاهرة- ما وصفتها بـ"التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وطالبت الجامعة العربية أنقرة بسحب قواتها من سوريا وليبيا والعراق، ودعتها إلى "الكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة".

وسبق أن انتقدت تركيا بداية العام الماضي صمت الجامعة العربية على استمرار هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المتواصل على العاصمة الليبية طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان الماضي.

وكانت الجامعة العربية دعت -في ختام اجتماع طارئ برئاسة العراق على مستوى السفراء- إلى "منع التدخلات الخارجية في ليبيا"، في إشارة إلى الوجود العسكري التركي بطلب من حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

كما أكدت وزارة الخارجية التركية في مارس/آذار الماضي رفضها كافة قرارات جامعة الدول العربية التي تستهدف أنقرة، وتتضمن ما وصفتها بادعاءات لا أساس لها بخصوص وجودها في سوريا وليبيا.

ولفت بيان الخارجية التركية إلى أن مساعي تركيا في هذا الصدد تلقى تقدير شعوب الدول العربية، مضيفا أن بعض دول الجامعة العربية تتهم بلدنا باتهامات باطلة، وما هي إلا محاولات عقيمة منها للتغطية على أنشطتها المدمرة في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن تلك الدول لم تكتف بتجاهل المآسي الإنسانية التي تشهدها بعض الدول العربية، بل تلعب دورا في وقوعها أيضا من خلال دعم أنظمة بعض تلك الدول وقادة المليشيات والمجموعات العنصرية والتنظيمات الإرهابية.

ودعت الخارجية التركية حينها الجامعة العربية إلى لعب دور إيجابي في إحلال الأمن والاستقرار بالمنطقة بدلا من مواقفها العدائية تجاه تركيا.

المصدر : وكالات + وكالة الأناضول

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