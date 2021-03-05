إيران.. الأمم المتحدة تندد بمقتل 23 شخصا برصاص الأمن في إقليم على الحدود مع باكستان

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مقتل 23 شخصا في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، ونددت بالقمع الذي تمارسه القوات الإيرانية ضد سكان هذه المنطقة من الأغلبية السنية.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأممية روبرت كولفيل إن الحرس الثوري وعناصر قوات الأمن الإيرانية استخدموا القوة المفرطة ضد أفراد من أقليات عرقية ومحتجين.

وأضاف المسؤول الأممي أن سلسلة أحداث العنف والاضطرابات بدأت عندما أغلق الحرس الثوري الطريق المؤدي إلى مدينة سراوان، فوقعت اشتباكات على مدى يومين في الإقليم المتاخم للحدود مع باكستان، وفي 22 فبراير/شباط الماضي أطلق الحرس الثوري الرصاص وقتل 10 على الأقل من ناقلي الوقود عبر الحدود.

وأوضح كولفيل أن الحادثة أثارت مظاهرات في عدد من المدن بالإقليم، بما فيها زاهدان مركز الإقليم، فجاء الرد من الحرس الثوري وقوات الأمن بإطلاق ذخيرة حية على المحتجين والمارة.

وقال إنه من الصعب التحقق من عدد القتلى بسبب تعطل شبكات الاتصال في المنطقة، لكن بعض التقارير غير المؤكدة قدرت العدد بما يصل إلى 23.

وأضاف "ندعو السلطات إلى إعادة خدمات الإنترنت فورا إلى المناطق التي لا تزال منقطعة فيها".

ولم تعلق السلطات الإيرانية إلى الآن على هذه الأنباء، لكن وزارة الخارجية الإيرانية قالت قبل أسبوع إن السلطات تحقق في واقعة قُتل خلالها إيرانيان على الأقل بالرصاص على الحدود مع باكستان، مضيفة أن إسلام آباد سلمت جثة أحدهما.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل اقتحام متظاهرين غاضبين مكتب حاكم الإقليم منتصف الشهر الماضي، كما أضرموا النار في سيارة شرطة.

والأغلبية العظمى من سكان إقليم سيستان وبلوشستان من السنة، في حين أن معظم سكان إيران من الشيعة.

وتعد أسعار الوقود في إيران من أقل الأسعار في العالم، وتسعى طهران جاهدة لمنع تهريبه إلى البلدان المجاورة.