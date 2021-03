هل حان وقت إنهاء القطيعة؟ لقاء نادر بين وزيرةٍ وأمينة مجلس مسلمي بريطانيا يثير الجدل

وجدت بيني موردونت مسؤولة النفقات العامة والوزيرة في مكتب رئيس الوزراء البريطاني، نفسها وسط عاصفة من الانتقادات القادمة من اليمينيين والمحافظين، بعد لقاء جمعها برئيسة مجلس مسلمي بريطانيا زارا محمد أمينة.

وكانت تغريدة الوزيرة التي أعلنت فيها عن هذا اللقاء كافية لانطلاق سهام النقد، بذريعة أن الاجتماع يعتبر خرقا للقرار الحكومي الصادر سنة 2009 بقطع العلاقات مع مجلس مسلمي بريطانيا، على خلفية تصريحات لأحد المنتمين إليه يتبنى فيها خيار العمل المسلح ضد إسرائيل.

ومنذ أكثر من عقد ظلت العلاقات شبه منعدمة بين الطرفين، ولم تنجح الكثير من الأحداث في كسر جبل الجليد، إلى حين انتخاب زارا محمد أول سيدة في هذا المنصب، وهو حدث استأثر باهتمام إعلامي وسياسي كبير، وجدد الاهتمام بمجلس مسلمي بريطانيا باعتباره المظلة الجامعة لأكثر من 500 مؤسسة مسلمة في المملكة المتحدة.

Great to have met with @ZaraM01 today, to wish her every success and hear more about her plans.

Look forward to working with her and her team. #IWD2021 @MuslimCouncil

— Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) February 19, 2021