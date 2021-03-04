البث الحي
سياسة|يمن

قتلى وجرحى في استهداف موكب بعدن لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا

وحدة من قوات الحزام الأمني في عدن (الجزيرة)
وحدة من قوات الحزام الأمني في عدن (الجزيرة)
4/3/2021-|آخر تحديث: 4/3/202102:18 PM (مكة المكرمة)

أفادت مصادر محلية يمنية بوقوع انفجار في مدينة عدن جنوبي اليمن، استهدف موكب قياديَين بارزَين في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وأشارت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى في الانفجار الذي نفذ بعبوات ناسفة أثناء مرور الموكب في مديرية البُرَيْقة. وأضافت أن إطلاق نار سُمع عقب الانفجار.

من جهتها، أكدت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، نجاة كل من القياديَين محسن الوالي ونبيل المشوشي من التفجير. وقالت إن رتلا لقواتها تعرض اليوم الخميس لهجوم بسيارة مفخخة في مدينة عدن، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين الجنود، متوعدةً بالرد على من وصفتها بالعناصر الإرهابية والخارجين عن القانون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا التفجير.

وشهدت مدينة عدن خلال الفترة الماضية، عدة انفجارات وعمليات اغتيال طالت ضباطا وأفرادا في قوات الأمن والجيش، بالإضافة إلى شخصيات مدنية.

وقوات الحزام الأمني هي قوة أمنية وعسكرية تنشط في جنوب اليمن، وتضم في صفوفها جمعا متنوعا من الضباط والعسكريين اليمنيين ونشطاء الحراك الجنوبي وبعض المحسوبين على "التيار السلفي"، وتعرف بولائها لدولة الإمارات وخدمة أجندتها في اليمن.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

محلل سعودي: وجه آخر للعملة الإيرانية التقسيمية.. هيئة جديدة للانتقالي ومصير مجهول لاتفاق الرياض

في تصعيد جديد، أعلن المجلس الانتقالي أول أمس الخميس إنشاء ما يسمي بـ”هيئة العمليات المشتركة للقوات المسلحة الجنوبية”، ليضع بذلك عقبات جديدة في وجه القيادة السعودية في عدن المكلفة بتنفيذ الاتفاق.

المزيد من سياسة

ستراتفور: إيران تسعى قبل المفاوضات لزيادة الضغط على أميركا عبر وكلائها بالمنطقة

مليشيات عراقية على أعتاب سوريا (الجزيرة)

توتر بالحدود.. السودان أمام خيارات صعبة لاستعادة أكبر مناطق الوجود الإثيوبي بالفشقة

الجيش السوداني أعلن استعادة معظم المناطق التي كانت إثيوبيا تسيطر عليها (الأناضول)

خطوة أخرى في المسار السياسي.. رئيس الحكومة الليبية يسلم تشكيلته الوزارية المقترحة

الدبيبة قال إن لديه خيارين في تشكيل الحكومة إما عن طريق مجلس النواب أو المجلس الرئاسي (الصحافة الليبية)

بعد التحذيرات الأميركية.. هل تتراجع القاهرة عن صفقة مقاتلات سوخوي الروسية؟

عدد من طائرات "سوخوي-35" خلال عرض جوي أقيم قرب موسكو عام 2017 (رويترز)
الأكثر قراءة

لا تصلحها عبارات الأسف.. 10 أسرار لا يجب البوح بها لشريك حياتك

التسرع في إلقاء اللوم عليه وحده لن يكون مفيدا لاستقرار الزواج (مواقع التواصل الاجتماعي)

هجوم عين الأسد.. أصابع الاتهام تتجه إلى فصيل عراقي وواشنطن تتمهل لاختيار توقيت الرد ومكانه

برقيات تقنية: شارب هتلر يسبب مشكلة لأمازون وانفجار مركبة ماسك الفضائية.. وأخبار أخرى

أمازون لم تكن موفقة في اختيار تصميم لأيقونة تطبيقها حيث شبهه المستخدمون بشارب هتلر (الأوروبية)

بطاقات حمراء وركلة جزاء.. خبيرا تحكيم يعلقان على قرارات حكم مباراة برشلونة وإشبيلية

المباراة كانت زاخرة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل (مواقع التواصل)