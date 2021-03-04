قتلى وجرحى في استهداف موكب بعدن لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا

أفادت مصادر محلية يمنية بوقوع انفجار في مدينة عدن جنوبي اليمن، استهدف موكب قياديَين بارزَين في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وأشارت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى في الانفجار الذي نفذ بعبوات ناسفة أثناء مرور الموكب في مديرية البُرَيْقة. وأضافت أن إطلاق نار سُمع عقب الانفجار.

من جهتها، أكدت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، نجاة كل من القياديَين محسن الوالي ونبيل المشوشي من التفجير. وقالت إن رتلا لقواتها تعرض اليوم الخميس لهجوم بسيارة مفخخة في مدينة عدن، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين الجنود، متوعدةً بالرد على من وصفتها بالعناصر الإرهابية والخارجين عن القانون.

محاولة استهداف لقيادة الدعم والاسناد.

نجاة العميد محسن الوالي قائد ألوية الدعم والاسناد والعميد نبيل المشوشي أركان حرب ألوية الدعم والاسناد من عملية اغتيال بسيارة مفخخة. — قوات الحزام الأمني (@SecurityBelt) March 4, 2021

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا التفجير.

وشهدت مدينة عدن خلال الفترة الماضية، عدة انفجارات وعمليات اغتيال طالت ضباطا وأفرادا في قوات الأمن والجيش، بالإضافة إلى شخصيات مدنية.

وقوات الحزام الأمني هي قوة أمنية وعسكرية تنشط في جنوب اليمن، وتضم في صفوفها جمعا متنوعا من الضباط والعسكريين اليمنيين ونشطاء الحراك الجنوبي وبعض المحسوبين على "التيار السلفي"، وتعرف بولائها لدولة الإمارات وخدمة أجندتها في اليمن.