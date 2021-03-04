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سياسة|ليبيا

الدبيبة يسلم مجلس النواب الليبي تشكيلة حكومته في انتظار التصويت على منح الثقة

تأتي خطوة تسليم التشكيلة الوزارية التزاما بخريطة الطريق والإجراءات المحددة في الاتفاق السياسي الليبي

الدبيبة قال إن لديه خيارين في تشكيل الحكومة إما عن طريق مجلس النواب أو المجلس الرئاسي (الصحافة الليبية)
الدبيبة قال إن لديه خيارين في تشكيل الحكومة إما عن طريق مجلس النواب أو المجلس الرئاسي (الصحافة الليبية)
4/3/2021

سلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس الأسماء المقترحة لتشكيلة حكومته إلى رئاسة هيئة مجلس النواب.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن هذه الخطوة تأتي التزاما بخريطة الطريق والإجراءات المحددة في الاتفاق السياسي لتسليم تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة مشتركة لمنح الثقة في 8 مارس/آذار الجاري بمدينة سرت.

ووجه رئيس مجلس النواب المنعقد بطبرق شرقي ليبيا في وقت سابق دعوة إلى كافة أعضاء المجلس لعقد الجلسة المشتركة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقد وجهت الحكومة التابعة لمجلس نواب طبرق برئاسة عبد الله الثني كتابا إلى جميع الوزارات والهيئات والإدارات التابعة لها أعلنت فيه تأجيل إحالة أسماء مندوبيها المشاركين في توحيد مؤسسات الدولة.

وأوضحت حكومة الثني أنها اتخذت هذه الخطوة إلى حين اتضاح ملامح العملية السياسية الجديدة التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك ردا على ما أعلنه أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على حسابه في توتير عن قرب الإعلان عن توحيد مؤسسات وإدارات ومصارف وأجهزة تابعة للدولة.

وانتخب ملتقى الحوار السياسي في 5 فبراير/شباط الماضي سلطة تنفيذية موحدة -على رأسها عبد الحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة، ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي- مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وكان الدبيبة أعلن -في تغريدة على تويتر- أن لديه خيارين في تشكيل الحكومة، وأن "عدم التوافق في مجلس النواب يدفعنا للخيار الثاني"، مما يشير إلى أن مجلس النواب قد لا يتفق، وأن التشكيلة الحكومية ستختلف في حالة عرضها على ملتقى الحوار السياسي، وهو ما عبر عنه الدبيبة بالخيار الثاني في حالة فشل النواب في عقد جلسة منح الثقة للحكومة.

المصدر : الجزيرة + الألمانية

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