قارنوه بالجمل وأبو تريكة.. عودة خالد يوسف تثير جدلا على منصات التواصل بمصر

أثارت عودة المخرج خالد يوسف إلى مصر جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، غلبت عليه المقارنة بعودة الكاتب الصحفي جمال الجمل الذي تمّ اعتقاله، وبنجم الكرة محمد أبو تريكة الذي لم يتمكن من العودة إلى بلاده لدفن أبيه.

وعاد يوسف إلى مصر بعد غياب عامين للمشاركة في مراسم دفن شقيقه، علما بأنه كان قد غادرها إلى فرنسا، وسط شائعات بشأن هروبه خوفا من صدور أحكام قضائية عليه.

وكان المخرج الشهير من مؤيدي الانقلاب الذي نفذه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/تموز 2013 عندما كان وزيرا للدفاع، حيث عطّل الدستور وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وشارك يوسف بفاعلية في التمهيد لهذا الانقلاب، حيث قام بتصوير المظاهرات التي خرجت قبله بأيام ومهدت له.

ظل يوسف قريبا من النظام الجديد وأصبح عضوا في البرلمان، لكنه بدأ لاحقا توجيه انتقادات خصوصا لقمع الحريات في البلاد، كما انتقد الاتفاقية التي وقعتها السلطة مع السعودية وتنازلت بمقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجيتين للسعودية.

وبعد تغير موقفه تم تسريب مشاهد مصورة تظهر يوسف في مواقف إباحية مع ممثلات ناشئات، وانتهى الأمر بمغادرته مصر بعد أن راجت أنباء عن قرب اعتقاله.

مش هيتحاكم على الفيديوهات والفضايح اللى تتسبب فيها لنبات وشرف عائلات حتى لوكانو اهاليهم عارفين بناتهم ضايعين مش بتشهير زى ماعمل المخرج

لما عمل فيها معارض مزيف ضد النظام طلعوله فضايحه عهد السيسى مع الفنانين نفس عهد صلاح نصر وصفوت الشريف فى الستينيات بنفس الوساخة https://t.co/Kq5P9YEuQn — Rahaf Ahmed (@rahafah55230151) March 3, 2021

وما هي جريمته اصلا حتى نستكثر عليه الحضور.

شوية افلام لا مؤاخذة، عادي جدا

لازم ينبسط

زعردي يا حزينة https://t.co/RUtIxmlagi — sherif awad (@alarifsa) March 3, 2021

وقبل شهرين، عبّر المخرج المصري عن اعتزامه العودة إلى مصر، بينما نقلت صحف مصرية عن مصادر قضائية أنه لا توجد أي ملاحقات قضائية بانتظار يوسف، وأنه غير مطلوب على ذمة أي قضية.

وتردد أن إصابة يوسف بكورونا حالت دون مغادرته فرنسا في الأسابيع الماضية، قبل أن يصل إلى مصر أخيرا لتشييع جثمان شقيقه الراحل إلى مثواه الأخير.

ومنذ عودته، ثار جدل كبير في مواقع التواصل بشأنها وما يمكن أن يحدث له بعد ذلك، وهل سترغب السلطة في محاسبته على انتقاداته السابقة أم أنها ستعامله كابن للنظام وتكتفي بما حدث له في الفترة الماضية.

كما اهتم مغردون بالمقارنة بين موقف السلطة من السماح للمخرج البرلماني السابق بالعودة إلى دفن شقيقه، رغم قضية الفيديوهات الفاضحة، في حين أن شخصية شهيرة أخرى هي نجم كرة القدم محمد أبو تريكة، لم يتمكن من العودة إلى مصر لدفن والده.

وقارن آخرون بين يوسف والكاتب الصحفي جمال الجمل الذي كان أيضا مؤيدا للنظام الحالي ثم تحول لانتقاده، فمُنع من الكتابة ليضطر إلى مغادرة مصر أواسط عام 2017، وعندما قرر العودة إليها قبل أيام، كان الاعتقال في انتظاره فور وصوله إلى مطار القاهرة.

يعني ابو تريكه ابوه يموت وما ينزلش ليتحبس وخالد يوسف صاحب فيديوهات البورنو ينزل عادي زي ما هو عاوز عمار يامصر#خالد_يوسف pic.twitter.com/rouGq0povn — Hossam (@Hossam86403073) March 3, 2021

خالد يوسف صاحب الافلام الاباحيه رجع مصر وحضر عزا أخوه ودخل بيته أمن مطمئن في امان

لكن جمال الجمل اللي نزل مصر عشان مش قادر يقعد في الغربه وتعب وهو بعيد عن مصر اختفي ومحدش عارف مكانه

انها عدالة مصر يا ساده#خالد_يوسف — 🌷زهرة اللوتس🌷 (@rozamorsy38) March 3, 2021

جاء #خالد_يوسف من الخارج واتعطلت منظومة العدالة علشان خاطر عيونه

أما #جمال_الجمل فبلا قانون تم اعتقاله بمجرد دخوله مطار القاهره

وسلمولي على نصير الظلم #السيسي_نصير_الغلابه pic.twitter.com/8qZfQy16WI — 💟🌴Ammar💞🌹🌿 (@Ammar87758943) March 3, 2021