26 عالما يطالبون بتحقيق دولي جديد بشأن مصدر فيروس كورونا

وسط توتر حول تحقيق منظمة الصحة العالمية ونتائجه قررت المنظمة عدم إصدار التقرير الأولي المنتظر الذي يجمل نتائج المهمة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال (Wall Street Journal)، إن 26 عالما دعوا في رسالة مفتوحة إلى إجراء تحقيق دولي جديد بشأن مصدر فيروس كورونا، في ظل شكوك حول النتائج الأولية التي توصل إليها تحقيق منظمة الصحة العالمية.

وأفادت الصحيفة بأنه وسط تلك الشكوك وما يصاحبها من توتر متصاعد بين بكين وواشنطن بشأن التحقيق في أصل الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019، قرر فريق منظمة الصحة العالمية المكلف بالتحقيق التراجع عن إصدار تقرير أولي بشأن المهمة التي قام بها في الصين قبل أسابيع.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد صرح في 12 فبراير/شباط الماضي بأن فريق التحقيق سيصدر خلال أسبوع تقريرا أوليا يوجز نتائج مهمته في الصين على أن يصدر تقريرا كاملا بعد أسابيع عدة.

لكن ذلك التقرير الموجز لم ينشر، وقال قائد بعثة التحقيق بيتر بن مبارك إن الفريق قرر التخلي عن الفكرة على أن يقوم بنشر الموجز مرفقا بالتقرير النهائي الكامل خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لما نقلته "وول ستريت جورنال". وأوضح بن مبارك أن نشر الموجز وحده الآن لن يشبع فضول المتابعين.

تنازلات سياسية

وفي غضون ذلك، قالت مجموعة العلماء الدوليين الـ26 المتخصصين في علوم مختلفة تشمل الفيروسات والحيوان والأحياء المجهرية (الميكروبات)، إن فريق منظمة الصحة العالمية لم تكن لديه سبل الوصول إلى المعلومات للتحقيق في المصادر المحتملة لفيروس كورونا.

وأضاف العلماء في رسالتهم أن أي تقرير يصدره فريق المنظمة قد ينطوي على تنازلات سياسية لصالح الصين.

وكان فريق المنظمة قد قال لدى إكمال مهمته في ووهان إنه يستبعد فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر للفيروسات في المدينة، لكن مدير المنظمة عاد وقال إن كل الفرضيات ما زالت مطروحة ولا سيما بعد أن رفضت بكين تسليم الفريق معلومات حالات الإصابة الأولى.