إيران ترحب بالتراجع الأوروبي عن إدانتها.. مدير وكالة الطاقة الذرية ينتظر من طهران توضيحات بشأن تخصيب اليورانيوم

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قبول إيران بمبادرةٍ لتوضيح القضايا العالقة، بما فيها تخصيب اليورانيوم، واعتبرت واشنطن أنها فرصة لطهران، كما سحبت الدول الأوروبية مشروع قرار لإدانة إيران في الوكالة.

وقال غروسي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن إيران قبلت مبادرة للاشتراك في جهد مركز ومنظم لتوضيح القضايا العالقة بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وأضاف غروسي "سنعقد اجتماعا فنيا في إيران في بداية أبريل/نيسان.. نأمل في أن تتبع الاجتماع المقبل عملية فنية أو سياسية".

وتابع غروسي "سنطرح كل الأسئلة على الإيرانيين، وسنرى حينها كيف سيكون شكل التعاون مع الوكالة".

وأوضح غروسي أنه تم إبلاغ مجلس محافظي الوكالة بإنتاج إيران كمية قليلة من معدن اليورانيوم وأنه لا توجد معلومات إضافية، معتبرا أن هناك إمكانية للوصول إلى وضع أفضل مع إيران بالحوار ومناقشة المسائل العالقة.

وعلى الفور، أعلنت الخارجية الإيرانية أن التطور الأخير من شأنه الحفاظ على الدبلوماسية وتهيئة الظروف لعودة كل الأطراف لالتزاماتها.

وأضافت أن "إيران تأمل في استفادة كل الأطراف من هذه الفرصة للتعاون وضمان تنفيذ الاتفاق النووي من قبل الجميع".

كما أوضحت الخارجية الإيرانية أن التحركات الدبلوماسية أدت إلى سحب مشروع قرار لإدانة إيران في وكالة الطاقة الذرية.

