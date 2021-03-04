الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أنها ستبدأ لقاءات فنية مع إيران مطلع أبريل/نيسان المقبل لتوضيح القضايا العالقة

لاقى التراجع الأوروبي عن إدانة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترحيبا دوليا واسعا، ووصف بأنه فرصة للتعاون والعمل الدبلوماسي لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقالت الخارجية الإيرانية إن التحركات الدبلوماسية أدت إلى سحب مشروع قرار إدانة إيران في الوكالة، وأعربت عن أملها في أن تستفيد كل الأطراف من هذه الفرصة للتعاون وضمان تنفيذ الاتفاق النووي من قبل الجميع.

ورأت أن هذا التطور سيحافظ على الدبلوماسية، وسيهيئ الظروف لعودة كل الأطراف إلى التزاماتها.

وفي السياق نفسه، قال ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي إن "بصيص أمل يلوح في الأفق" بفضل المشاورات المكثفة لتفادي أي توتر غير ضروري، حسب تعبيره.

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طريق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي واضح، وإنه لا حاجة لإعادة التفاوض مجددا إذا توفرت الإرادة لدى الإدارة الأميركية.

وأضاف روحاني في تصريحاته -خلال اجتماع القمة الـ14 لزعماء منظمة التعاون الاقتصادي المنعقد عبر الفيديو- أن بلاده سترد على أي خطوة من جانب الولايات المتحدة بخطوة مكافئة.

وأكد أن واشنطن انتهكت الاتفاق، وأن تعود إليه بخطوات عملية، وعليها أن ترفع جميع العقوبات.

أردوغان يدعو لرفع العقوبات

وخلال الاجتماع نفسه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إنهاء العقوبات المفروضة من جانب واحد على إيران وعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي سيسهمان في تحقيق الرخاء والاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن الدول الأوروبية سحبت مشروع قرار تقدمت به مطلع الأسبوع في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلوم إيران على إيقافها العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي.

وكان من المقرر أن يجري التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا وبريطانيا غدا الجمعة.

غروسي صرح بأن الوكالة ستبدأ لقاءات فنية مع إيران مطلع أبريل/نيسان المقبل (الأناضول)

إيران تقبل مبادرة الوكالة

من جهته، قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن إيران رحبت ببذل مزيد من الجهود لتوضيح القضايا العالقة بشأن ملفها النووي.

وصرح غروسي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة النمساوية فيينا (مقر الوكالة) بأن إيران قبلت مبادرة للمشاركة في جهود محددة ومنتظمة لتوضيح أمور عالقة، مثل جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في منشآت إيرانية قديمة.

وأضاف أن اللقاءات الفنية بهذا الشأن ستبدأ في إيران مطلع أبريل/نيسان المقبل.

من جهة أخرى، قالت الولايات المتحدة في بيان أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة إنه يتعين على طهران أن تبدد مخاوف الوكالة بشكل نهائي وموثوق بشأن جزيئات اليورانيوم.

ورأت أن إيران حصلت على فرصة لإبداء التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل للمجلس.

وأضاف البيان أن واشنطن ستراقب الوضع عن كثب، وستعمل على غرار جميع أعضاء مجلس محافظي الوكالة على تقييم وجهات النظر بشأن الخطوات التالية بناء على الموقف الإيراني.

أما مندوب روسيا لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف فقال إن سحب الدول الأوروبية قرارها ضد إيران منع التصعيد، مضيفا أن الوقت الآن للدبلوماسية.