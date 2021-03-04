أميركا.. السلطات الأمنية تكشف خطة للمتطرفين المحليين والكونغرس يعلق جلساته

زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير أعلن إلغاء جلسات المجلس المقررة لبقية الأسبوع بسبب مخاوف أمنية في محيط مبنى الكونغرس

أفاد موقع أكسيوس الأميركي (Axios) بأن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) ووزارة الأمن الداخلي توقعا زيادة هجمات المتطرفين المحليين خلال العام الجاري، وكشف عن خطة كانت ستستهدف الكونغرس اليوم الخميس، مما دفع لتعطيل جلساته.

واستنادا إلى تقرير مشترك اطلع عليه موقع أكسيوس فإن مجموعات متطرفة -لم تتم تسميتها- استعرضت خططا للسيطرة على مبنى الكونغرس وعزل النواب الديمقراطيين اليوم أو في موعد قريب منه.

ولفت التقرير إلى أن الجماعات المتطرفة هددت باستخدام المتفجرات لقتل أكبر عدد ممكن من أعضاء الكونغرس خلال خطاب حالة الاتحاد.

كما وصف التقرير الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون بأنها أهداف محتملة للجماعات المتطرفة التي قد تستغل التجمعات العامة للانخراط في أعمال عنف.

وأشار التقرير إلى أن المزاعم بحصول عمليات تزوير خلال انتخابات الرئاسة الأخيرة وغيرها من نظريات المؤامرة المتعلقة بالفترة الانتقالية الرئاسية هي السبب وراء تحرك هذه الجماعات.

ستيني هوير يعلن إلغاء جلسات الكونغرس المقررة لبقية الأسبوع (الفرنسية)

إلغاء الجلسات

وبناء على هذه المعطيات أعلن زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير إلغاء جلسات المجلس المقررة لبقية الأسبوع بسبب مخاوف أمنية في محيط مبنى الكونغرس.

وكانت شرطة الكونغرس قالت إنها على علم بالتهديدات المحتملة ضد أعضاء الكونغرس ومجمع الكابيتول وتستعد لمواجهتها.

وأضافت أنها حصلت على معلومات استخباراتية بشأن مؤامرة محتملة لاختراق مبنى الكابيتول على يد مليشيا اليوم، وأنها تأخذها على محمل الجد.

وأكدت شرطة الكونغرس أنها عززت إجراءاتها الأمنية لتشمل رفع عدد قوات الأمن، موضحة أنه لا يمكنها تقديم تفاصيل إضافية بشأن تلك التهديدات في الوقت الحالي لطبيعتها الحساسة.

من جهة أخرى، أقر مجلس النواب مشروع قانون لإصلاح جهاز الشرطة الأميركي، وسيحمل اسم "قانون فلويد" نسبة إلى المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد الذي توفي أثناء اعتقاله من قبل رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس قبل أكثر من 9 أشهر.

ويفرض القانون على الحكومة الاتحادية توفير حوافز لحظر ممارسة الضغط على أعناق المشتبه بهم أثناء عمليات التوقيف.

ومن المقرر أن يحال القانون المذكور إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليه، علما أنه يلقى دعما واضحا من الرئيس جو بايدن والحزب الديمقراطي.