مقتل 23 في هجمات بشرق الكونغو الديمقراطية

قتل 23 شخصا شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مذبحة جديدة نفذها مسلحون يُعتقد أنهم ينتمون إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة".

وأوضح حاكم ولاية شمال كيفو لوكالة "كارلي نزانزو" أن مسلحين هاجموا قرية بيو مانياما موليسو في إقليم بيني مساء الثلاثاء "وقتلوا 23 مدنيا"، وأشار إلى أن الجيش قتل اثنين من المهاجمين.

بدورها، قالت الناشطة نويلا كاتونغيرواكي موليوافيو "ما زلنا في حالة حداد، في حين هاجمت القوات الديمقراطية المتحالفة وقتلت أكثر من 20 شخصا".

و"القوات الديمقراطية المتحالفة" مجموعة مسلحة تنشط شرقي الكونغو الديمقراطية.

ومنذ بداية 2021، تعرضت أكثر من 25 قرية لهجمات، وقتل أكثر من 200 شخص على يد هذه المجموعة، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنّفت الولايات المتحدة هذه المجموعة المسلحة ضمن "الجماعات الإرهابية" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.