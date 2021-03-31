البث الحي
سياسة|ميانمار (بورما)

عشية اجتماع لمجلس الأمن.. واشنطن تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة ميانمار

المظاهرات مستمرة في ميانمار منذ الشهر الماضي وسلطات الانقلاب تتصدى لها بعنف (رويترز)
المظاهرات مستمرة في ميانمار منذ الشهر الماضي وسلطات الانقلاب تتصدى لها بعنف (رويترز)
31/3/2021

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أوامر لموظفيها ودبلوماسييها غير الأساسيين في السفارة الأميركية في ميانمار بمغادرة البلاد هم وعائلاتهم.

يأتي ذلك على وقع الاحتجاجات المستمرة التي تشهدها ميانمار منذ الانقلاب العسكري مطلع فبراير/شباط الماضي والذي أطاح بحكومة أونغ سان سوتشي المدنية.

وقد سقط أكثر من 500 قتيل إثر حملة القمع التي شنتها السلطات العسكرية ضد المتظاهرين في ميانمار.

وأوضحت الخارجية الأميركية في بيان أنها وبعد أن "أذنت في 14 فبراير/شباط بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد أسرهم فإنّها اليوم تأمرهم بالمغادرة".

ووفقاً لمتحدّث باسم الخارجية الأميركية، فإن السفارة الأميركية في ميانمار ستبقى مفتوحة أمام الجمهور وستستمر في تقديم خدمات قنصلية محدودة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن ذلك يأتي "مع استمرار حملات القمع المميتة من قبل جيش البلاد".

ويأتي القرار الأميركي عشيّة اجتماع طارئ مغلق سيعقده مجلس الأمن الدولي الأربعاء بطلب من بريطانيا لبحث الوضع في ميانمار.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن سلسلة عقوبات جديدة في الأيام الماضية، لكنّ الصين وروسيا تعارضان مثل هذه الإجراءات وترفضان حتى الآن إدانة الانقلاب رسمياً.

وفي ميانمار يواصل قادة المجلس العسكري الحاكم الذين يعوّلون على انقسامات الأسرة الدولية، حملة القمع الدموية في محاولة لوضع حدّ للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية ولوقف الإضرابات التي تشهدها البلاد منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط.

والثلاثاء أعلنت "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" مقتل 521 شخصا بينهم الكثير من الطلاب والمراهقين على أيدي القوى الأمنية في الشهرين الأخيرين، مشيرة إلى أن عدد القتلى "ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير" في وقت لا يزال فيه المئات ممّن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

انقلاب ميانمار.. الاحتجاجات تنتقل للعصيان المدني ومنظمات مسلحة تنضم للحراك

مع دخول حركة الاحتجاج ضد الانقلاب العسكري في ميانمار أسبوعها الثامن بدأت المنظمات المسلحة للأقليات القومية، التي تقطن الولايات الحدودية الشمالية والشرقية، توحد موقفها في دعم الحراك الشعبي والعصيان.

المزيد من سياسة

الرئيس الأفغاني يبحث مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية الاستعدادات لمؤتمر السلام في إسطنبول

غني (يمين) والمريخي أعربا عن قلقهما بشأن تصاعد العنف في أفغانستان (الجزيرة)

مروان البرغوثي والقدوة مقابل “فتح الرسمية”.. انقسامات تهدد الانتخابات الفلسطينية

البرغوثي محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات في السجون الإسرائيلية (رويترز)

لوبوان: رسائل تضامن تغمر ملكة بريطانيا بعد مقابلة هاري وميغان

إليزابيث الثانية حصلت على دعم شعبي متزايد بعد مقابلة هاري وميغان (الأناضول)

إيطاليا تعلن اعتقال ضابط روسي يعمل بسفارة بلاده بتهمة التجسس

الأكثر قراءة

لوضعه في القائمة السوداء.. هذا الرقم الذي تحتاجه في حالة فقدان أو سرقة هاتفك

تختلف بعض هواتف أندرويد في كيفية التحقق من رقم "آي إم إي آي" الخاص بها ولكن يجب أن يكون في مكان ما في قائمة الإعدادات (رويترز)

ماذا يحدث في جسمك بعد تناول البصل مباشرة؟

أشباح الفيرماخت.. هل تعود دولة "هتلر" مجددا؟

أطباء يصرخون في عريضة البجعة الأخيرة: فرنسا على أبواب كارثة صحية

أطباء باريس يرسمون صورة قاتمة لأوضاع المستشفيات وقدرتها على مواجهة الانتشار السريع والواسع لكورونا (رويترز)