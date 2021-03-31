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سياسة|إندونيسيا

إندونيسيا.. تبادل إطلاق نار بمقر الشرطة في جاكرتا

عناصر من الشرطة في جاكرتا (الأوروبية-أرشيف)
عناصر من الشرطة في جاكرتا (الأوروبية-أرشيف)
31/3/2021-|آخر تحديث: 31/3/202105:30 PM (مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام إندونيسية بمقتل شخص في تبادل إطلاق نار بالمقر الرئيسي للشرطة وسط العاصمة جاكرتا.

ولم تتبين ملابسات الحادث على الفور، لكن تقارير صحفية قالت إنه تم إطلاق الرصاص على الشخص الذي حاول الدخول إلى مقر الشرطة، وسط تضارب حول ما إذا كان رجلا أم امرأة.

وذكرت التقارير أن تسجيلا أظهر ذلك الشخص وهو يحمل سلاحا يهدد به عناصر الشرطة عند البوابة.

وتساءلت وسائل إعلام إندونيسية عن كيفية وصول هذا الشخص إلى المقر العام للشرطة الذي تحيط به حراسة شديدة ولا يسمح حتى للصحفيين بدخوله إلا بموافقة أمنية.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من الهجوم الانتحاري الذي استهدف كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار الإندونيسية الأحد الماضي وأدى لإصابة 14 شخصا في أول أيام أسبوع عيد القيامة.

المصدر : رويترز

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