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سياسة|يونان

تركيا تنتقد ازدياد سياسة أثينا المعادية لها والاتحاد الأوروبي يفتح صفحة جديدة مع أنقرة

قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن تعاون الاتحاد مع تركيا وتطوير علاقات معها قائمة على المنفعة المشتركة، ينطويان على مصالح إستراتيجية للطرفين

مجلس الأمن القومي التركي دعا اليونان إلى احترام القانون الدولي وحسن الجوار (الجزيرة)
مجلس الأمن القومي التركي دعا اليونان إلى احترام القانون الدولي وحسن الجوار (الجزيرة)
31/3/2021

اعتبرت تركيا أن اليونان زادت مما وصفته بالسياسة المعادية لأنقرة، في حين قال الاتحاد الأوروبي إنه فتح الأسبوع الماضي فصلا جديدا في العلاقات بين بروكسل وأنقرة.

وفي بيان لمجلس الأمن القومي التركي عقب اجتماع عقد برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، دعت أنقرة أثينا إلى احترام القانون الدولي والوفاء بالالتزامات التي تفرضها علاقات حسن الجوار.

وطالب البيان الدول الواقعة خارج المنطقة والفاعلين الدوليين بإظهار موقف محايد وحكيم في قضية شرقي المتوسط، على حد تعبير البيان.

من ناحية أخرى، قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن تعاون الاتحاد مع تركيا وتطوير علاقات معها قائمة على المنفعة المشتركة، ينطويان على مصالح إستراتيجية للطرفين.

جاء ذلك في تقييم للمسؤول الأوروبي نشر الثلاثاء على إحدى المدونات بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، أشار فيه إلى أن مجلس الاتحاد فتح الأسبوع الماضي فصلا جديدا في العلاقات بين بروكسل وأنقرة.

وأوضح بوريل أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة للعمل مع أنقرة في مجالات مثل تحديث الاتحاد الجمركي، واستئناف الحوار رفيع المستوى، والاتصالات بين الأفراد، وتعزيز التعاون في إدارة الهجرة، لافتا إلى أن هذا الوضع الإيجابي يأتي بعد عام معقد شهد توترا في العلاقات بين الجانبين.

ورحب المسؤول الأوروبي بالرسائل الإيجابية التي بعثت بها أنقرة، مؤكدا أنهم ردوا على ذلك بمد أيديهم إليها، على حد تعبيره.

وأفاد بوريل بأن القضايا الأربع التي تسبب توترا في العلاقات بين الجانبين هي النزاعات البحرية في شرق البحر المتوسط​​، وقضية قبرص، وتباين الأهداف حيال عدد من الخلافات الإقليمية كليبيا وسوريا، إلى جانب تدهور في المعايير الديمقراطية بتركيا.

وشدد في الوقت نفسه على أن تركيا قوة إقليمية تتمتع بأهمية كبيرة، غير أن المهمة المقبلة ليست سهلة.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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