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سياسة|إيران

تحذيرات إسرائيلية من السفر إلى الإمارات والبحرين وتركيا ودول أخرى على خلفية التوتر مع إيران

طائرات تابعة لشركة إلعال الإسرائيلية في مطار بن غوريون (رويترز)
طائرات تابعة لشركة إلعال الإسرائيلية في مطار بن غوريون (رويترز)
30/3/2021

أصدرت إسرائيل تحذيرات سفر إلى الإمارات والبحرين وتركيا ودول أخرى مجاورة لإيران حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ (bloomberg).

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان له، إنه خلال الأشهر القليلة الماضية، هددت جماعات إيرانية بضرب أهداف إسرائيلية.

وأوضح البيان الإسرائيلي في هذا الصدد أن انفجارا صغيرا وقع في يناير/كانون الثاني الماضي قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، ربطه مسؤولون هنود بإيران.

وأعرب المجلس عن اعتقاده أن إيران ستواصل محاولة ضرب أهداف إسرائيلية في المستقبل القريب.

ومنذ ذلك الحين تبادلت إسرائيل وإيران الاتهامات بتفجيرات استهدفت سفن الشحن. كما تعهدت طهران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالانتقام لاغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، في عملية اغتيال ألقت باللائمة فيها على إسرائيل والولايات المتحدة.

وأصبحت الإمارات وجهة سياحية للإسرائيليين بعد تطبيع العلاقات العام الماضي، لكن السفر توقف معظم عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر : الجزيرة + بلومبيرغ + وكالة الأنباء الألمانية

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