الرئيس الأفغاني يبحث مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية الاستعدادات لمؤتمر السلام في إسطنبول

ناقش الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي المستجدات في مسار السلام الأفغاني خلال لقاء بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه، على هامش المؤتمر التاسع لوزراء خارجية مجموعة "قلب آسيا-عملية إسطنبول".

وأعرب الجانبان عن قلقهما بشأن تصاعد العنف في أفغانستان، وناقشا الاستعدادات لعقد قمة للسلام الأفغاني في تركيا.

وتستعد تركيا لاستضافة هذا المؤتمر في إسطنبول الشهر المقبل بعدما اقترحته الولايات المتحدة ضمن رؤية جديدة تتضمن إشراك حركة طالبان في حكومة انتقالية بأفغانستان لحين الاتفاق على تسوية نهائية لإحلال السلام.

غير أن تصاعد العنف في الآونة الأخيرة وإحجام الولايات المتحدة عن الالتزام بموعد سحب قواتها في الأول من مايو/أيار المقبل، يثيران تساؤلات بشأن وضع عملية السلام في الفترة المقبلة.

وقال الرئيس الأفغاني إن السلطة في بلاده يجب أن تنتقل إلى رئيس منتخب وفقا للدستور، في إشارة لتحفظاته على الرؤية الأميركية التي تقترح سلطة انتقالية.

وأضاف غني أنه يتعين على طالبان إعلان وقف إطلاق النار، وعلى المجتمع الدولي مراقبة التزام الحركة به.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنه بحث مع غني محادثات السلام الأفغانية المزمع إجراؤها في إسطنبول الشهر المقبل.

وأردف "تبادلنا وجهات النظر حول المساهمة القصوى في اجتماع إسطنبول بشأن محادثات السلام الأفغانية، ونؤكد على مواصلة أنقرة مشاوراتها مع الإخوة الأفغان".