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سياسة
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إيطاليا
إيطاليا تعلن اعتقال ضابط روسي يعمل بسفارة بلاده بتهمة التجسس
31/3/2021
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آخر تحديث: 31/3/2021
11:58 AM (مكة المكرمة)
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الشرطة الإيطالية تعلن اعتقال ضابط روسي يعمل بسفارة بلاده في روما ونقيب بالبحرية الإيطالية بتهم التجسس
الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الروسي في روما على خلفية إلقاء القبض على الضابط الروسي بتهمة التجسس
المصدر : الجزيرة
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