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سياسة|إيطاليا

إيطاليا تعلن اعتقال ضابط روسي يعمل بسفارة بلاده بتهمة التجسس

31/3/2021-|آخر تحديث: 31/3/202111:58 AM (مكة المكرمة)
  • الشرطة الإيطالية تعلن اعتقال ضابط روسي يعمل بسفارة بلاده في روما ونقيب بالبحرية الإيطالية بتهم التجسس
  • الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الروسي في روما على خلفية إلقاء القبض على الضابط الروسي بتهمة التجسس
المصدر : الجزيرة
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