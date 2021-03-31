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سياسة|نيجر

قبيل تنصيب الرئيس الجديد محمد بازوم.. أنباء عن محاولة انقلابية فاشلة في النيجر

سبق أن تقدمت المعارضة بطلب إلى المحكمة متهمة بازوم بتزوير جنسيته النيجرية، وأكدت أنها لن تعترف بفوزه بالرئاسة وستستمر في الاعتراض على نتائج الانتخابات التي وصفتها بالمزورة

أقرت المحكمة الدستورية فوز محمد بازوم الذي ينتمي إلى أقلية عرقية طارقية وعربية بالانتخابات الرئاسية (الجزيرة)
أقرت المحكمة الدستورية فوز محمد بازوم الذي ينتمي إلى أقلية عرقية طارقية وعربية بالانتخابات الرئاسية (الجزيرة)
31/3/2021-|آخر تحديث: 31/3/202102:17 PM (مكة المكرمة)

أفادت مصادر للجزيرة في النيجر بسماع أصوات إطلاق نار كثيف قرب مقر الرئاسة في مدينة نيامي عاصمة النيجر خلال ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء، في حين ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عسكريين أُوقفوا الليلة الماضية بعد محاولة انقلاب.

ورجحت المصادر أن يكون إطلاق النار ناجما عن محاولة انقلابية للاعتراض على تسلم الرئيس النيجري الجديد محمد بازوم السلطة، وذلك في 2 أبريل/نيسان المقبل.

وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت اعتراض مرشح المعارضة المنافس في الانتخابات الرئاسية محمد عثمان على نتائج الانتخابات التي فاز فيها مرشح الحزب الحاكم بازوم.

وتشهد العاصمة نيامي هدوءا حذرا، كما عادت الحركة في الشوارع إلى طبيعتها المعتادة.

وأقرت المحكمة فوز محمد بازوم -الذي ينتمي إلى أقلية عرقية طارقية وعربية- بالانتخابات الرئاسية.

وسبق أن تقدمت المعارضة بطلب إلى المحكمة متهمة بازوم بتزوير جنسيته النيجرية، وأكدت أنها لن تعترف بفوزه بالرئاسة وستستمر في الاعتراض على نتائج الانتخابات التي وصفتها بالمزورة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عسكريين أُوقفوا إثر محاولة انقلاب ليل أمس الثلاثاء، وأن "الوضع تحت السيطرة"، وفق ما نقلت عن مصدر أمني.

وقال المصدر لقد "وقعت اعتقالات في صفوف عدد قليل من عناصر الجيش كانوا وراء محاولة الانقلاب، ولم تتمكن هذه المجموعة من الاقتراب من القصر الرئاسي بعد أن رد الحرس"، وأكد أن الوضع بات "تحت السيطرة".

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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