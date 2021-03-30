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سياسة|مصر

نقل السفينة "إيفر غيفن" لمنطقة البحيرات المرة لتقييم الأضرار

30/3/2021

أعلنت شركة "شوي كيسن كايشا" (Shoei Kisen Kaisha) المالكة للسفينة "إيفر غيفن" (Ever Given) -التي جنحت في قناة السويس- مغادرة السفينة منطقة الشعاب المرجانية، وأنه يجري نقلها إلى منطقة البحيرات المرة لتقييم الأضرار قبل إكمال مسارها في أقرب وقت ممكن.

وأعربت الشركة عن شكرها لهيئة قناة السويس وشركة الإنقاذ لتعاونهما خلال الحادث.

في هذه الأثناء، أعلنت هيئة قناة السويس استئناف حركة الملاحة الدولية عبر القناة بعد نجاح تعويم سفينة الحاويات، مشيرة إلى أن نحو 370 سفينة تستعد للإبحار في الاتجاهين.

وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قد قال إن 113 سفينة ستعبر القناة في الاتجاهين صباح اليوم الثلاثاء في أعقاب استئناف حركة الملاحة فيها.

وفي مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية، أضاف ربيع أن الهيئة حددت تكلفة الخسائر ما بين 12 و15 مليون دولار يوميا، وأن الجهة المسؤولة عن التعويضات ستحدد بعد اكتمال التحقيقات بشأن الحادثة.

وقال عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس السابق وائل قدورة للجزيرة إنه بعد نهاية هذه الأزمة عادت حركة الملاحة بشكل طبيعي، وستتم الاستفادة من الدروس التي قدمتها هذه التجربة، مع مراجعة الأسباب الناجمة عنها.

تعويم ونجاح

وقد عبرت السفينة قناة السويس بعدما نجحت جهود تعويمها عصر أمس الاثنين بعد أسبوع من جنوحها في عرض القناة وتعطيل حركة الملاحة في الممر الملاحي الدولي، مما أدى لخسائر بمليارات الدولارات.

ومن المرتقب أن تتوجه السفينة البنمية "إيفر غيفن" إلى مدينة روتردام الهولندية، وتتوقع مواقع رصد الملاحة البحرية وصولها إلى وجهتها يوم 31 مارس/آذار الجاري.

ويمر نحو 30% من حاويات الشحن في العالم يوميا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترا، ونحو 12% من إجمالي التجارة العالمية من جميع السلع.

المصدر : الجزيرة

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تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

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استئناف حركة الملاحة الدولية بقناة السويس بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة

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