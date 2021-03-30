نتائج الأبحاث التي أجرتها المراكز الأميركية أطهرت أن اللقاحات المضادة لكورونا التي أنتجتها شركتا "فايزر" و "موديرنا" تتمتع بنسبة كبيرة من الفعالية. حيث قللت من الإصابة بالفيروس بنسبة 80% بعد حصول الشخص على الجرعة الأولى وبنسبة 90% بعد الجرعة الثانية من اللقاح.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الاثنين إن 90% من البالغين في الولايات المتحدة سيتمكنون من الحصول على لقاح كورونا خلال 3 أسابيع.

في حين أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزمة تدابير جديدة للسيطرة على انتشار الفيروس تشمل العزل العام في عطلات نهاية الأسبوع وحظر تجول ليلي ببقية الأيام، وبينما مدد المغرب حظر التجول الليلي عين الأردن ثاني وزير للصحة خلال الجائحة.

وأشار بايدن إلى أن 75% من الأميركيين فوق سن 65 سيتمكنون من تلقي جرعة لقاح هذا الأسبوع. وأضاف إن إدارته ستوفر ملايين الدولارات للمسنين لتلقي اللقاحات بما في ذلك تكاليف المواصلات إلى مراكز الصحة.

وأكد بايدن أنه لا يمكن التراخي في إجراءات مواجهة كورونا الآن، وطالب حكام الولايات بإعادة أمر ارتداء الكمامات.

وأظهرت نتائج الأبحاث التي أجرتها المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي أنتجتها شركتا "فايزر" و"مودرنا" تتمتع بنسبة كبيرة من الفعالية ضد الإصابة بالفيروس.

وقالت صحيفة واشنطن بوست The Washington Post إن التجارب التي أجرتها المراكز على نحو 4 آلاف ممن تلقوا اللقاحات في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، أظهرت أن اللقاحات قللت من الإصابة بالفيروس بنسبة 80% بعد حصول الشخص على الجرعة الأولى، وبنسبة 90% بعد الجرعة الثانية من اللقاح.

كما أشارت التجارب إلى أن 3 أشخاص من بين نحو 2500 تم تطعيمهم بالكامل أصيبوا بالفيروس.

الرئيس التركي عزا الإجراءات الجديدة إلى ارتفاع نسبة الإصابة بكورونا في عموم البلاد (الأناضول)

حظر وعزل في تركيا

في غضون ذلك كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين عن حزمة تدابير وقائية جديدة ضد كورونا ستطبق في شهر رمضان المبارك.

وقال أردوغان إنه ستتم إعادة فرض العزل العام الكامل في العطلات الأسبوعية (يومي السبت والأحد) خلال شهر رمضان، وأكد أن حظر التجول المفروض من الساعة التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا سيظل ساريا في عموم البلاد على مدار أيام الأسبوع.

وأضاف أردوغان أنه لن يتم تنظيم فعاليات الإفطار والسحور الجماعية في عموم تركيا خلال الشهر الفضيل. ولفت إلى أن عمل المطاعم خلال شهر رمضان سيقتصر على خدمة إيصال الطلبات إلى المنازل.

وعزا الرئيس التركي الإجراءات الجديدة إلى ارتفاع نسبة الإصابة بكورونا في عموم البلاد، حيث أعلنت وزارة الصحة التركية الاثنين تسجيل وفاة 154 شخصا إضافة إلى تسجيل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بالفيروس. لترتفع حصيلة الإصابات في تركيا إلى 3 ملايين و240 ألفا و577.

مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في الرباط (الأناضول)

تمديد الحظر بالمغرب

وقد أعلن المغرب، الاثنين، تمديد حظر التجول الليلي في أنحاء البلاد، لمواجهة تفشي كورونا. وقال بيان صادر عن الحكومة، إنها قررت تمديد حظر التجول الليلي لمدة أسبوعين اعتبارا من الثلاثاء، لمواجهة تفشي الفايروس.

ومنذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرضت الحكومة المغربية حظر تجوال ليلي ومددته عدة مرات، آخرها في 15 مارس/آذار الجاري، لأسبوعين.

وأعلنت تقارير إعلامية الاثنين نقلا عن مسؤولين بوزارة الصحة المغربية، اكتشاف 49 مصابا بالسلالة البريطانية لكورونا، بمدينة الداخلة (جنوب). وحتى مساء الأحد، بلغت إصابات كورونا في المغرب 494 ألفا و659، منها 8798 وفاة.

وفي هذا السياق أعلن المغرب، الاثنين، تعليق كافة الرحلات الجوية مع فرنسا وإسبانيا، حتى 10 أبريل/نيسان المقبل، للحد من انتشار كورونا.

ثاني وزير للصحة بالأردن

وعلى خلفية تفشي كورونا وتبعاته عين في الأردن يوم الاثنين فراس الهواري وزيراً للصحة، خلفا لنذير عبيدات الذي أقيل من منصبه بعد وفاة 7 مصابين بكورونا في مستشفى حكومي في السلط بعد انقطاع الأكسجين.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الهواري أدى اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية في عمان.

وتولى عبيدات منصبه على رأس وزارة الصحة خلفا لسعد جابر في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليكون بذلك ثاني وزير صحة يتم إقالته خلال جائحة كورونا.

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في عدد الإصابات، وسجلت المملكة يوم الأحد 82 وفاة و7183 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 589 ألف حالة و6554 وفاة.

باكستان تشهد تسارعا في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا (رويترز)

إصابة رئيس ووزير دفاعه

وفي باكستان قال الرئيس عارف علوي على تويتر الاثنين إن الفحوص أكدت إصابته بكورونا (كوفيد-19) بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وأضاف الرئيس الباكستاني "تلقيت جرعة (أولى) من اللقاح، لكن الأجسام المضادة تبدأ في النمو بعد جرعة (ثانية) كانت مقررة في غضون أسبوع. من فضلكم استمروا في التزام الحذر".

وبعد وقت قصير من إعلان الرئيس، قال وزير الدفاع برويز ختك إن الفحوص أثبتت أيضا إصابته بالفيروس. وأضاف في رسالته "علينا جميعا أن نأخذ هذه الموجة الثالثة على محمل الجد.. حفظنا الله جميعا".

وكانت الفحوص أثبتت إصابة رئيس وزراء باكستان عمران خان بفيروس كورونا هذا الشهر بعد يومين من تلقيه جرعة أولى من اللقاح، وقال مسؤولون إنه أصيب على الأرجح قبل التطعيم.

وتتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان، حيث سجلت 4525 إصابة بالفيروس و41 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 659 ألفا و116 والوفيات إلى أكثر من 14 ألفا و250.

وتظهر أحدث الإحصاءات العالمية أن ما يزيد على 127.34 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم منذ بدايته في ديسمبر/كانون الثاني 2019 بالصين وحتى اللحظة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليونين و912 ألفا و808.