بدأ أمس الاثنين في الولايات المتحدة أول أيام محاكمة ديريك شوفين ضابط الشرطة السابق بمدينة مينيابوليس الذي يواجه 3 تهم جنائية متعلقة بوفاة الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد، مما أجج حركة احتجاجية كبرى.

وشهدت المحاكمة إعادة بث اللحظات الأخيرة في حياة فلويد والتي التقطتها كاميرا تليفون محمول، والتي تظهر شوفين راكعا على رقبة فلويد لمدة 9 دقائق تقريبا على الهواء مباشرة.

واعتبر عدد من المراقبين أن تلك المحاكمة ستكون من بين أكثر المحاكمات أهمية في التاريخ الحديث.

وأظهر بث فيديو اللحظات الأخيرة في حياة فلويد الذي توفي عن عمر 46 عاما، وقد توسل فلويد لرجل الشرطة شوفين عدة مرات قائلا إنه لا يستطيع التنفس.

وافتتحت المحاكمة -التي من المنتظر أن تستمر لمدة تصل إلى شهر- في جو مشحون بالكثير من الغضب، ويواجه شوفين 3 تهم جنائية هي القتل من الدرجة الثانية، والقتل من الدرجة الثالثة، والقتل غير العمد من الدرجة الثانية.

مقتل جورج فلويد على يد رجل شرطة (رويترز)

تفاصيل مروعة

قدم مرافعة الادعاء الافتتاحية جيري بلاكويل، وهو محام مقيم في مينيابوليس، ويعمل في القضية مجانا، وتم اختياره من قبل كيث إليسون مدعي عام ولاية مينيسوتا العضو الديمقراطي السابق في مجلس النواب.

وقال المحامي بلاكويل لهيئة المحلفين "سوف تعلمون أنه في 25 مايو/أيار 2020 خان السيد ديريك شوفين شرف شارة الشرطة عندما استخدم قوة مفرطة وغير معقولة ضد جسد السيد جورج فلويد"، مضيفا أنه "وضع ركبته على رقبته وظهره، وسحقه حتى لفظ نفسه الأخير".

وعرض المحامي شريط الفيديو لشوفين وهو راكع على رقبة فلويد لمدة 9 دقائق و29 ثانية، واستغرقت مرافعة المحامي بلاكويل ساعة كاملة حاول خلالها التأكيد على أن ما جرى ليس إلا "جريمة قتل".

نقاط محورية

كيف مات جورج فلويد؟ سؤال يعتبره المراقبون جوهر القضية التي عرضتها أغلب القنوات الإخبارية الأميركية في بث حي أمس الاثنين.

وسلط المحامي بلاكويل الضوء على سبب الوفاة كما جاء في تقرير مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة هينيبين بولاية مينيسوتا في تقرير تشريح جثة فلويد، وكان نصه "تصلب القلب الرئوي (توقف القلب والرئتين)، مما يصعّب ضبط النفس وضغط الرقبة".

وقال بلاكويل لهيئة المحلفين إن فلويد "لم يمت جراء تناوله جرعة زائدة من المخدرات".

ومن المعروف أن فلويد كافح للتخلص من إدمان المواد المخدرة، وتم العثور على كميات ضئيلة من الفنتانيل والميثامفيتامين في دمه، ولكن لم تكن مدرجة كسبب للوفاة.

وعلى الناحية المقابلة، استغل إريك نيلسون محامي الدفاع عن شوفين تناول فلويد للمخدرات، وقال لهيئة المحلفين في مرافعته الافتتاحية إن فلويد توفي بسبب "عدم انتظام ضربات القلب الذي حدث نتيجة ارتفاع ضغط الدم وابتلاعه الميثامفيتامين والفنتانيل، وهو ما دفع للمساس بقلب فلويد وعرضه للخطر بالفعل".

وأضاف نيلسون أنه على الرغم من السبب المعلن للوفاة لم يلاحظ أندرو بيكر الطبيب الشرعي في مقاطعة هينيبين "علامات الاختناق" عند سرده النتائج التي توصل إليها لدى تشريح الجثة.

عائلة فلويد في مؤتمر صحفي قبل بدء المحاكمة (رويترز)

نقاط الدفاع

وركز محامي الدفاع إريك نيلسون في دفاعه حول الادعاء بأن المنطق السليم يصب في جانب موكله شوفين.

وقال نيلسون لهيئة المحلفين خلال مرافعته الافتتاحية "عندما تراجعون الأدلة الفعلية وعندما تستمعون للقانون وتطبقون المنطق والحس السليم لن يكون هناك سوى حكم واحد عادل، وهو أن السيد شوفين غير مذنب".

وأكد نيلسون في مرافعته أن القضية تتجاور بشدة "فيديو الـ9 دقائق و29 ثانية"، وقال "إن شوفين اتبع السياسة التي تتبناها إدارة شرطة مينيسوتا".

وأضاف "سوف تعلمون أن ديريك شوفين فعل بالضبط ما تم تدريبه على القيام به خلال مسيرته التي استمرت 19 عاما".

عبء الإثبات

وتتطلب جميع التهم الموجهة إلى شوفين من الادعاء إثبات مسؤولية قتل الشرطي السابق لجورج فلويد بما لا يدع مجالا للشك.

وتعزز التهم الثلاث الموجهة لشوفين فرص المدعي العام في الحصول على قرار الإدانة.

وتهمة القتل من الدرجة الثالثة لشوفين فريدة من نوعها إلى حد ما، حيث إن مينيسوتا هي واحدة من عدد قليل من الولايات في البلاد التي لديها مثل هذه التهمة.

ومعيار إثبات ارتكاب القتل في الدرجة الثالثة أقل مما هو عليه في جرائم القتل من الدرجة الثانية، لكنه لا يزال يعاقب بعقوبة قصوى كبيرة تبلغ 25 عاما.

ولكي تتم إدانة شوفين من قبل هيئة المحلفين بتهمة القتل من الدرجة الثالثة فإن الادعاء سيحتاج إلى إثبات أن شوفين تصرف دون نية قتل فلويد ولكن بطريقة "خطيرة للغاية"، مما يدل على عقل منحرف دون اعتبار للحياة البشرية.

مطالب بتحقيق العدالة لفلويد (رويترز)

هيئة المحلفين

وتتخذ محكمة مينيابوليس إجراءات لحماية هويات أعضاء هيئة المحلفين، ولن يظهروا أمام الكاميرات داخل غرفة المحكمة ولا أثناء مداولاتهم، وستبقى أسماؤهم سرية حماية لخصوصيتهم وللحفاظ على حياتهم.

ومن بين المحلفين الـ12 و3 مناوبين تم اختيارهم للجنة هناك 3 رجال سود وامرأة سوداء واثنان من المحلفين اللذان يعتبران من متعددي الأعراق.

وإذا لم تكن هناك حاجة إلى أي من الأعضاء الثلاثة المناوبين -وجميعهم من البيض- في غرفة التداول فإن 50% من أعضاء اللجنة الذين سيصوتون على مصير شوفين سيكونون من السود أو متعددي الأعراق.

ولا يعكس اختيار المحلفين نسبا مساوية للتركيبة السكانية في مقاطعة هينيبين بولاية مينيسوتا التي يبلغ عدد السكان البيض فيها 74% من إجمالي السكان.