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سياسة|يمن

رويترز: فريق أممي يحمل الحوثيين مسؤولية الهجوم على مطار عدن لدى وصول مسؤولين يمنيين في 30 ديسمبر

مطار عدن تعرضه لهجوم في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي (رويترز)
مطار عدن تعرضه لهجوم في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي (رويترز)
29/3/2021-|آخر تحديث: 30/3/202102:27 AM (مكة المكرمة)

قال دبلوماسيان مطلعان إن تحقيقا أجراه فريق من خبراء الأمم المتحدة خلص إلى أن الحوثيين في اليمن نفذوا هجوما في 30 ديسمبر/كانون الأول على مطار عدن أسفر عن مقتل 22 على الأقل، لدى وصول أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وقال الدبلوماسيان إن الخبراء قدموا تقريرهم إلى لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة باليمن خلال مشاورات خلف الأبواب المغلقة يوم الجمعة، لكن روسيا منعت نشره على نطاق أوسع.

وطلب الدبلوماسيان عدم نشر اسميهما نظرا لحساسية الأمر.

وكان الحوثيون نفوا مسؤوليتهم عن الهجوم عندما حدث.

ولم يوضح الدبلوماسيان سبب منع روسيا نشر النتائج، كما لم ترد البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة على طلب التعقيب.

ويأتي التقرير في وقت حساس بالنسبة للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، إذ تضغط إدارته والأمم المتحدة على الحوثيين لقبول مبادرة للسلام تتضمن وقف إطلاق النار.

وأيدت السعودية والحكومة اليمنية المبادرة، لكن الحوثيين يقولون إنها لا تقدم جديدا.

المصدر : الجزيرة

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