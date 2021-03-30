تنزانيا.. مصرع 45 شخصا في تدافع خلال مراسم دفن الرئيس ماغوفولي

أعلنت سامية سولوهو حسن نائبة رئيس تنزانيا في 18 مارس/آذار وفاة الرئيس ماغوفولي عن عمر يناهز 61 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية

كشفت شرطة تنزانيا اليوم الثلاثاء النقاب عن مصرع 45 شخصا قبل أسبوع في العاصمة دار السلام، وذلك خلال مراسم دفن وتكريم الرئيس الراحل جون ماغوفولي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قائد شرطة منطقة دار السلام قوله "كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا دخول الملعب ولم يتحلَّ بعضهم بالصبر، لقد حاولوا الدخول عنوة ما نجم عنه تدافع، وقتل 45 شخصا في الحادثة".

وأضاف المتحدث أن 5 من القتلى ينتمون لعائلة واحدة، وكان أُعلن في وقت سابق عن مقتل امرأة و4 أطفال في الحادث الذي وقع في ملعب أوهورو، لكن دون أن يتم الإعلان حينها عن العدد الكامل للقتلى.

من جهتها، قالت الشرطة في بيان، إن 45 شخصا لقوا مصرعهم خلال اليوم الثاني من مراسم تكريم الرئيس الراحل.

وأضاف البيان أن الوفيات نجمت عن تدافع المشاركين لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان ماغوفولي قبل دفنه، مشيرا إلى إصابة 37 آخرين في الحادثة ذاتها.

واصطف عشرات الآلاف في شوارع دار السلام هذا الشهر لوداع ماغوفولي، الذي أعلنت الحكومة عن وفاته فجأة جراء مرض غامض في 17 مارس/آذار، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وبكى الناس وألقوا الورود على نعشه، بينما نقل ضمن موكب عسكري من كنيسة إلى ملعب أوهورو، وهو أول موقع وضع فيه جثمانه ليتمكن المعزون من إلقاء نظرة الوداع عليه.

وتوفي ماغوفولي عن 61 عاما جراء ما قالت السلطات إنها مشكلة في القلب، بعدما تغيّب لأسباب غامضة لنحو 3 أسابيع وسط تساؤلات بشأن إن كانت وفاته ناجمة عن ما قالت المعارضة إنها إصابته بـ"كوفيد-19″.