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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بعد تعليق حساباته على مواقع التواصل.. ترامب يدشن موقعا إلكترونيا ليكون منصة لمؤيديه

علقت تويتر وفيسبوك ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي حسابات ترامب بعد الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/كانون الثاني

تويتر وفيسبوك علقتا حسابات ترامب بعد الهجوم على مبنى الكونغرس (رويترز)
تويتر وفيسبوك علقتا حسابات ترامب بعد الهجوم على مبنى الكونغرس (رويترز)
30/3/2021

دشن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب موقعا إلكترونيا رسميا، ليكون منصة لمؤيديه يتواصل من خلاله معهم ويستعرض الفترة التي قضاها في البيت الأبيض.

وتعرض الصفحة الرئيسية لموقع "45 أوفيس دوت كوم" (https://www.45office.com/) صورا عديدة لترامب مع شخصيات مختلفة مثل زوجته ميلانيا وأفراد في الجيش وزعماء دوليين، والتقطت جميعها في عدة مناسبات خلال فترة رئاسته.

وتقول رسالة على الصفحة الرئيسية "مكتب ترامب ملتزم بالحفاظ على الإرث الرائع لإدارة ترامب مع إعطاء دفعة لأجندة أميركا أولا".

ويضم قسم "من نحن؟" بالموقع موجزا من 850 كلمة عن فترة ترامب الرئاسية ويسلط الضوء على ما أشار إليه الرئيس السابق كثيرا بوصفه أعظم إنجازاته، مثل أمن الطاقة والحدود وتعزيز حلف شمال الأطلسي وتحالفات دولية أخرى وكذلك إدارته لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال جيسون ميلر -وهو متحدث باسم حملة ترامب الانتخابية عام 2020- في مقابلة مع قناة فوكس نيوز هذا الشهر إن ترامب سيدشن منصة تواصل اجتماعي خلال ما يتراوح بين شهرين و3 أشهر.

وعلقت تويتر وفيسبوك ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي حسابات ترامب بعد الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/كانون الثاني.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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