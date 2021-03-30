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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بوليتيكو: الإدارة الأميركية تقترح وقف تخصيب اليورانيوم وإيران تشترط رفع جميع العقوبات أولا

الإيرانيون يقولون إن التخصيب بنسبة 20% يتماشى مع الفقرة الـ36 من الاتفاق النووي (الصحافة الإيرانية)
الإيرانيون يقولون إن التخصيب بنسبة 20% يتماشى مع الفقرة الـ36 من الاتفاق النووي (الصحافة الإيرانية)
30/3/2021-|آخر تحديث: 30/3/202110:27 AM (مكة المكرمة)

نقل موقع صحيفة "بوليتيكو" (Politico) الأميركي عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن الولايات المتحدة تخطط لطرح مقترح جديد خلال الأسبوع الجاري بهدف بدء المحادثات مع إيران.

وأفاد مصدر مطلع للموقع أن المقترح الأميركي يطالب إيران بوقف العمل بأجهزة طرد مركزي متطورة، ووقفِ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، مقابل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية.

وأورد "بوليتيكو" أن المسؤولين الأميركيين والإيرانيين يدركون أنه في حال عدم حدوث اختراق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فمن غير المرجح أن يتحقق أي تقدم حتى سبتمبر/أيلول القادم على أقرب تقدير.

ورفض مسؤول كبير في إدارة بايدن، التعليق على هذا الاقتراح، موضحا استعداد واشنطن للعودة المتبادلة للاتفاق النووي.

وأضاف أن بلاده منفتحة أيضا على الحديث مع الشركاء الدوليين حول أفضل طريقة لهذه العودة، بما في ذلك اتخاذ سلسلة من الخطوات الأولية والمتبادلة.

وردا على سؤال لمراسلة الجزيرة وجد وقفي بخصوص إيران، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن النهج الأميركي القائم على الدبلوماسية تجاه إيران لم يتغير.

الموقف الإيراني

ونقلت قناة "برس تي في" (Press TV) عن مسؤول إيراني كبير تأكيده أن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% حتى يتم رفع جميع أشكال العقوبات الأميركية.

وقال المسؤول الإيراني إن التخصيب بنسبة 20% يتماشى مع الفقرة الـ36 من الاتفاق النووي.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الأميركية + الصحافة الإيرانية

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