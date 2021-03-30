تعتمد "معيار الوطنية".. الصين تقر تعديلات شاملة للنظام السياسي في هونغ كونغ

القانون الجديد يقضي بتشكيل لجنة في هونغ كونغ تتولى التدقيق في ملفات المرشحين لدراسة مواقفهم السياسية ورفع تقارير إلى الجهاز الأمني.

أقرت الصين اليوم الثلاثاء تغييرات شاملة للنظام الانتخابي في هونغ كونغ، تقلص عدد النواب المنتخبين مباشرة وتفرض إجراء تدقيق بشأن المواقف السياسية للمرشحين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة -في تقرير مقتضب- إن الرئيس شي جين بينغ وقع أوامر رئاسية بسن القانون الجديد بعدما تم إقراره بالإجماع من قبل أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد.

وقالت مراسلة الجزيرة في بكين شيماء جو إي إي إن الحزب الشيوعي الحاكم يسعى بهذه التعديلات إلى تعزيز مكانته داخل المجلس التشريعي في هونغ كونغ.

وأضافت أن الكلمة المفتاحية في هذه التغييرات الشاملة هي معيار "الوطنية" باعتباره أداة لتحديد مدى ولاء المتقدمين للمناصب العليا، سواء كان الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ أو نواب المجلس التشريعي للحزب الشيوعي الصيني.

وأشارت إلى أن الناشطين المنادين بالديمقراطية في هونغ كونغ يتداعون للخروج في مسيرات للتنديد بهذه التغييرات.

من جهته، قال الممثل الوحيد لهونغ كونغ في الهيئة التشريعية الصينية تام يو تشانغ -في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية- إنه تم إقرار التعديلات "بالإجماع من قبل 167 عضوا في اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني".

وبموجب هذه التعديلات سيتم توسيع مجلس هونغ كونغ التشريعي ليشمل 90 مقعدا بدلا من 70.

غير أنه سيجري انتخاب 20 من النواب فقط بشكل مباشر، مقارنة بعدد 35 نائبا في السابق، على أن تختار لجنة مؤيدة لبكين أغلبية النواب (40 نائبا). أما الباقي وعددهم 30 نائبا، فتختارهم "دوائر انتخابية وظيفية" وهي هيئات تمثل فئات معينة ولطالما كانت موالية لبكين.

لجنة التدقيق

وعاد تام ليؤكد أنه سيتم تشكيل لجنة في هونغ كونغ تتولى التدقيق في ملفات المرشحين لدراسة مواقفهم السياسية، ورفع تقارير إلى الجهاز الأمني.

وقال إن جهاز الأمن الوطني الجديد لهونغ كونغ سيكون له سلطة تحديد الشخصيات التي تتم الموافقة عليها.

ووصفت وكالة الصحافة الفرنسية الإجراءات الجديدة، التي تجاوزت مجلس هونغ كونغ التشريعي وفرضت مباشرة من قبل بكين، بأنها الخطوة الأخيرة لسحق الحراك الديمقراطي بالمدينة بعد المظاهرات الضخمة التي شهدتها.