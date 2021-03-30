البث الحي
سياسي|سياسة|مصر

السيسي محذرا إثيوبيا: أخذ نقطة من مياه مصر يفضي لحالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد

السيسي أكد أهمية مسار التفاوض حول سد النهضة وتفادي الأعمال العدائية (مواقع التواصل)
السيسي أكد أهمية مسار التفاوض حول سد النهضة وتفادي الأعمال العدائية (مواقع التواصل)
30/3/2021-|آخر تحديث: 30/3/202107:07 PM (مكة المكرمة)

هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برد، لا يمكن تخيله، في حال تضررت بلاده من سد النهضة الذي بنته إثيوبيا حول النيل، ويثور خلاف بين الدول المعنية حول قواعد ملئه وتشغيله.

وقال الرئيس "نحن لا نهدد أحدا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد".

ولفت السيسي إلى أنه لم يسبق له أن تحدث بهذه اللهجة، وأنه لا يهدد، ولكن "المساس بمياه مصر خط أحمر… ومن يريد أن يجرب فليجرب".

وأضاف أنه لا بد من التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتعبئة وتشغيل سد النهضة. وقال "إذا تأثرت إمداداتنا من المياه فإن رد مصر سيتردد صداه في المنطقة".

وشدد الرئيس المصري على أن العمل العدائي "قبيح" وله تأثيرات كبيرة تمتد لسنوات طويلة. وقال "التفاوض هو خيارنا" بشأن سد النهضة.

الموقف الإثيوبي

وسبق تصريح السيسي، تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، قال فيها إن بلاده أكدت للمبعوث الأميركي دونالد بوث ضرورة بناء مفاوضات سد النهضة على مرجعية اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015.

وشدد مفتي على حق إثيوبيا بالتنمية والاستفادة من نهر النيل كونها الرافد الرئيسي لمياهه.

وأضاف مفتي في مؤتمر صحفي أن أديس أبابا تحترم القوانين الدولية للمياه، وتؤكد على ضرورة حل أي خلاف عبر القنوات الدبلوماسية.

ويلتقي بوث وممثل الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فاندول مع وزراء الطاقة والمالية والعدل السودانيين، وذلك في إطار مهمتهما التي تستمر حتى يوم غد الأربعاء، والتي تهدف إلى دفع مسيرة السلام ودعم التحول الديمقراطي في السودان، وبحث أزمة سد النهضة.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن المبعوثين الأميركي والأوروبي استعدادهما للتوسط في أزمة سد النهضة، وأكدا على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي يضمن لإثيوبيا التمتع بالكهرباء، وللسودان سلامة أراضيه وتأمين سدوده، ولمصر حقوقها المائية.

السفينة الجانحة

في سياق آخر، أشاد السيسي بأداء العاملين في هيئة قناة السويس خلال حادثة السفينة الجانحة.

وفي كلمة خلال زيارته لمركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية، قال الرئيس إن حادثة سفينة الشحن تؤكد ضرورة تأمين المعدات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وتعهد بشراء كافة المعدات التي تحتاجها القناة لمواجهة الأزمات الطارئة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسي

أزمة سوريا تعود للمسرح الدولي.. موسكو تدافع عن الأسد ومواقف وتعهدات من واشنطن والدوحة وبرلين

مؤتمر المانحين ببروكسل يهدف لجمع 10 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية بسوريا (الأناضول)

8 تساؤلات حول التعاون العسكري والاقتصادي بين الهند وإسرائيل

نتنياهو (يمين) ومودي أثناء حضور مؤتمر تكنولوجي في تل أبيب 2017 (رويترز)

اليمن.. تحرك أميركي ومعارك عنيفة بتعز ومأرب

التحالف يؤكد وصول سفن الوقود للحديدة.. جماعة الحوثي ترفض لقاء المبعوث الأممي وتواصل تجاهل المبادرة السعودية

ميناء الحديدة اليمني بدأ استقبال السفن بعد إعلان السعودية عن مبادرة لوقف إطلاق النار (رويترز)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث في جسمك بعد تناول البصل مباشرة؟

لجأ لفتاواها الصحابة وصححت مروياتهم ونقَدت الأشعار وعارضت خليفتين راشدين.. السيدة عائشة أم المؤمنين والمثقفة الموسوعية

“إس-400” أقواها لكنها ليست الوحيدة.. تعرف على منظومة الدفاع الجوي التركي

منظومة "إس-400" الروسية هي الأقوى في الدفاع الجوي التركي؛ لكن يعززها منظومات قصيرة المدى محلية الصنع (الجزيرة)

إذا أردت الحصول على اتصال جيد بشبكة واي فاي.. تجنب 6 معوقات موجودة في منزلك

يرجع سبب ضعف شبكة الواي فاي في معظم الأوقات إلى أشياء أو أثاث معين لدينا في المنزل (وكالة الأناضول)