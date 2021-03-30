البث الحي
سياسة|كويت

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

تشكيل الحكومة الكويتية أُعلن في الثاني من مارس/آذار الجاري (الجزيرة-أرشيف)
تشكيل الحكومة الكويتية أُعلن في الثاني من مارس/آذار الجاري (الجزيرة-أرشيف)
30/3/2021

أدت الحكومة الكويتية اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة (البرلمان) -خلال جلسة هي الأولى- بعد التعليق الذي أوقف جلساته لمدة شهر بناء على مرسوم دستوري أصدره أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وكان تشكيل الحكومة قد أُعلن في الثاني من مارس/آذار الجاري. واستبق عددٌ من النواب جلسة القَسَم بإعلان مقاطعتهم حضورها في محاولة للحيلولة دون إكمال الحكومة الإجراءات الدستورية اللازمة لمباشرة أعمالها.

ويتهم النواب المقاطعون الحكومةَ بالتعنت في تحقيق مطالب يصفونها بالشعبية، في حين تتهمهم أطراف حكومية بالتأزيم والتصعيد.

الحكومة التي يرأسها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تضم 15 وزيرا (الجزيرة)

وفي الثالث من الشهر الحالي، أدى رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام أمير البلاد، وذلك غداة صدور مرسوم أميري بتشكيلها.

وقد دخل 4 وزراء جدد الحكومةَ الجديدة، وتم استحداث وزارتين هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التشكيلة التي يرأسها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تضم 15 وزيرا، وقد حافظ عدد من أعضاء الحكومة المستقيلة على مناصبهم، ومن بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط. وهم بالترتيب أحمد ناصر الصباح، خليفة حمد، محمد الفارس.

وضمت الحكومة الجديدة نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي إلى جانب منصبه كوزير للدفاع، وعبد الله الرومي بالإضافة لمنصبه كوزير للعدل وتعزيز النزاهة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

هل تنجح الحكومة الكويتية الجديدة في التهدئة؟

بعد مضي 37 يوما على تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيلها، باشرت الحكومة الكويتية الجديدة أعمالها عقب أدائها القسم أمام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسط تساؤلات بشأن موقف المعارضة.

أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مساء الثلاثاء مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن قدمت الحكومة السابقة استقالتها في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أزمة مع مجلس الأمة.

المزيد من سياسة

من المحافظين الجدد وفرض علمانية الدولة.. من هو ديفيد بيزلي مهندس اتفاق المبادئ السوداني؟

ديفيد بيزلي (الثاني يمين) إلى جانب حمدوك والحلو في كاود خلال يناير/كانون الثاني الماضي (مواقع التواصل الإجتماعي)

تحقيق أممي بالهجوم على مطار عدن.. الحكومة اليمنية ترحب والحوثيون يتهمون المحققين بالانحياز

التحقيق قال إن الحوثيين أطلقوا صواريخ على مطار عدن من موقعين كانا تحت سيطرتهم في ذلك الحين (الجزيرة)

أزمة سوريا تعود للمسرح الدولي.. موسكو تدافع عن الأسد ومواقف وتعهدات من واشنطن والدوحة وبرلين

مؤتمر المانحين ببروكسل يهدف لجمع 10 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية بسوريا (الأناضول)

الحرس الثوري: إيران لا تحتاج للاتفاق النووي.. ظريف يدعو أميركا لاتخاذ القرار الصعب والتخلي عن العقوبات

ظريف: إدارة بايدن تسير على نهج ترامب في تمسكها بالعقوبات غير القانونية على إيران (غيتي)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث في جسمك بعد تناول البصل مباشرة؟

لجأ لفتاواها الصحابة وصححت مروياتهم ونقَدت الأشعار وعارضت خليفتين راشدين.. السيدة عائشة أم المؤمنين والمثقفة الموسوعية

“إس-400” أقواها لكنها ليست الوحيدة.. تعرف على منظومة الدفاع الجوي التركي

منظومة "إس-400" الروسية هي الأقوى في الدفاع الجوي التركي؛ لكن يعززها منظومات قصيرة المدى محلية الصنع (الجزيرة)

السيسي محذرا إثيوبيا: أخذ نقطة من مياه مصر يفضي لحالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد

السيسي أكد أهمية مسار التفاوض حول سد النهضة وتفادي الأعمال العدائية (مواقع التواصل)