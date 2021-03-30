البث الحي
سياسة

زعماء 23 دولة يطالبون بمعاهدة عالمية للتصدي لأوبئة المستقبل

قاعة للتطعيم ضد كورونا في مدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية (غيتي)
قاعة للتطعيم ضد كورونا في مدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية (غيتي)
30/3/2021

دعا زعماء 23 دولة بالاشتراك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مقال مشترك إلى وضع معاهدة دولية للتصدي للأوبئة والأزمات الصحية في المستقبل بعدما كشفت جائحة كورونا عن إخفاقات وانقسامات.

وكان رئيس المجلس الأوروبي قد طرح فكرة هذه المعاهدة خلال قمة زعماء دول مجموعة الـ20 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من أجل أن يكون تقديم اللقاحات والأدوية والفحوصات شاملا وعادلا.

وحصل مشروع المعاهدة اليوم الثلاثاء على الدعم الرسمي لزعماء فيجي والبرتغال ورومانيا وبريطانيا ورواندا وكينيا وفرنسا وألمانيا واليونان وكوريا الجنوبية وتشيلي وكوستاريكا وألبانيا وجنوب أفريقيا وجمهورية ترينيداد وتوباغو وهولندا وتونس والسنغال وإسبانيا والنرويج وصربيا وإندونيسيا وأوكرانيا وكذلك منظمة الصحة العالمية.

وقال زعماء تلك الدول في مقال مشترك نشر في صحف عالمية "ستحدث أوبئة وحالات طوارئ صحية كبرى أخرى، ولن تتمكن حكومة واحدة أو وكالة متعددة الأطراف من التصدي لتهديد مماثل بمفردها".

وأضافوا أنه "يجب على الدول أن تعمل معا لوضع معاهدة دولية جديدة للاستعداد لمواجهة الأوبئة والتصدي لها".

وأوضح المقال أن الهدف الرئيسي للمعاهدة هو تعزيز قدرة العالم على الصمود أمام الأوبئة في المستقبل من خلال تحسين نظم التحذير ومشاركة البيانات والأبحاث وعمليات الإنتاج وتوزيع اللقاحات والأدوية والفحوصات ومعدات الوقاية الشخصية.

وحسب المعاهدة المقترحة، فإن صحة البشر والحيوانات والكوكب بأكمله مرتبطة ببعضها البعض، وينبغي أن يبنى على ذلك تقاسم المسؤوليات والالتزام بالشفافية والتعاون على الصعيد العالمي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

الأمن الدوائي.. فيروس كورونا حرب بلا أسلحة

بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، أصبح الحديث عن الأمن الدوائي أمرا ملحا، وتقترح مصر إنشاء هيئة عربية للصناعات الدوائية لتنسيق الجهود على هذا الصعيد لأن الصناعات الدوائية تعد أحد مقومات الأمن القومي.

المزيد من سياسة

من المحافظين الجدد وفرض علمانية الدولة.. من هو ديفيد بيزلي مهندس اتفاق المبادئ السوداني؟

ديفيد بيزلي (الثاني يمين) إلى جانب حمدوك والحلو في كاود خلال يناير/كانون الثاني الماضي (مواقع التواصل الإجتماعي)

تحقيق أممي بالهجوم على مطار عدن.. الحكومة اليمنية ترحب والحوثيون يتهمون المحققين بالانحياز

التحقيق قال إن الحوثيين أطلقوا صواريخ على مطار عدن من موقعين كانا تحت سيطرتهم في ذلك الحين (الجزيرة)

أزمة سوريا تعود للمسرح الدولي.. موسكو تدافع عن الأسد ومواقف وتعهدات من واشنطن والدوحة وبرلين

مؤتمر المانحين ببروكسل يهدف لجمع 10 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية بسوريا (الأناضول)

الحرس الثوري: إيران لا تحتاج للاتفاق النووي.. ظريف يدعو أميركا لاتخاذ القرار الصعب والتخلي عن العقوبات

ظريف: إدارة بايدن تسير على نهج ترامب في تمسكها بالعقوبات غير القانونية على إيران (غيتي)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث في جسمك بعد تناول البصل مباشرة؟

لجأ لفتاواها الصحابة وصححت مروياتهم ونقَدت الأشعار وعارضت خليفتين راشدين.. السيدة عائشة أم المؤمنين والمثقفة الموسوعية

“إس-400” أقواها لكنها ليست الوحيدة.. تعرف على منظومة الدفاع الجوي التركي

منظومة "إس-400" الروسية هي الأقوى في الدفاع الجوي التركي؛ لكن يعززها منظومات قصيرة المدى محلية الصنع (الجزيرة)

السيسي محذرا إثيوبيا: أخذ نقطة من مياه مصر يفضي لحالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد

السيسي أكد أهمية مسار التفاوض حول سد النهضة وتفادي الأعمال العدائية (مواقع التواصل)