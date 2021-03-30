زعماء 23 دولة يطالبون بمعاهدة عالمية للتصدي لأوبئة المستقبل

دعا زعماء 23 دولة بالاشتراك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مقال مشترك إلى وضع معاهدة دولية للتصدي للأوبئة والأزمات الصحية في المستقبل بعدما كشفت جائحة كورونا عن إخفاقات وانقسامات.

وكان رئيس المجلس الأوروبي قد طرح فكرة هذه المعاهدة خلال قمة زعماء دول مجموعة الـ20 في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من أجل أن يكون تقديم اللقاحات والأدوية والفحوصات شاملا وعادلا.

وحصل مشروع المعاهدة اليوم الثلاثاء على الدعم الرسمي لزعماء فيجي والبرتغال ورومانيا وبريطانيا ورواندا وكينيا وفرنسا وألمانيا واليونان وكوريا الجنوبية وتشيلي وكوستاريكا وألبانيا وجنوب أفريقيا وجمهورية ترينيداد وتوباغو وهولندا وتونس والسنغال وإسبانيا والنرويج وصربيا وإندونيسيا وأوكرانيا وكذلك منظمة الصحة العالمية.

وقال زعماء تلك الدول في مقال مشترك نشر في صحف عالمية "ستحدث أوبئة وحالات طوارئ صحية كبرى أخرى، ولن تتمكن حكومة واحدة أو وكالة متعددة الأطراف من التصدي لتهديد مماثل بمفردها".

وأضافوا أنه "يجب على الدول أن تعمل معا لوضع معاهدة دولية جديدة للاستعداد لمواجهة الأوبئة والتصدي لها".

وأوضح المقال أن الهدف الرئيسي للمعاهدة هو تعزيز قدرة العالم على الصمود أمام الأوبئة في المستقبل من خلال تحسين نظم التحذير ومشاركة البيانات والأبحاث وعمليات الإنتاج وتوزيع اللقاحات والأدوية والفحوصات ومعدات الوقاية الشخصية.

وحسب المعاهدة المقترحة، فإن صحة البشر والحيوانات والكوكب بأكمله مرتبطة ببعضها البعض، وينبغي أن يبنى على ذلك تقاسم المسؤوليات والالتزام بالشفافية والتعاون على الصعيد العالمي.