الأمم المتحدة تطلب 10 مليارات دولار لمساعدة السوريين ضحايا الحرب

تعتزم الأمم المتحدة حث المانحين الدوليين على التعهد بما يصل إلى 10 مليارات دولار اليوم الثلاثاء لمساعدة السوريين الفارين من الحرب الأهلية في خضم جائحة كوفيد-19، في ظل ازدياد الحاجة إلى الدعم الإنساني أكثر من ذي قبل.

وفي المؤتمر السنوي الخامس لوقاية اللاجئين السوريين من المجاعة، سيطلب المؤتمر، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي، 4.2 مليارات دولار للأشخاص داخل سوريا و5.8 مليارات للاجئين والدول المضيفة بالشرق الأوسط.

وقال مارك لوكوك منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة "مرت 10 سنوات من اليأس والكارثة على السوريين".

وأضاف في بيان "يؤدي الآن تدهور الظروف المعيشية والتراجع الاقتصادي وكوفيد-19 إلى مزيد من الجوع وسوء التغذية والمرض. ثمة قتال أقل ولكن لم تتحقق عوائد للسلام".

وانحسر القتال بين جيش النظام السوري ومقاتلي المعارضة منذ عام بعد أن أنهى اتفاق حملةَ قصف بقيادة موسكو أدت إلى نزوح ما يربو على مليون شخص. لكن الضربات الجوية الروسية، إلى جانب جيش النظام المدعوم من إيران، تواصل مهاجمة مواقع مقاتلي المعارضة.