البث الحي
سياسة|فلسطين

اقتحامات للمستوطنين وإغلاق طرقات في عيد الفصح اليهودي بالقدس

جماعات استيطانية إسرائيلية دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي بدأ الأحد ويستمر أسبوعا

يهود يؤدون طقوسا دينية ضمن أعياد الفصح عند حائط البراق في القدس (رويترز)
يهود يؤدون طقوسا دينية ضمن أعياد الفصح عند حائط البراق في القدس (رويترز)
30/3/2021

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طرقا في القدس الشرقية ومحيط البلدة القديمة، لتأمين وصول آلاف اليهود لأداء صلاة ما تعرف باسم "بركة الحاخامات" المقامة عند حائط البراق، وذلك ضمن احتفالات اليهود بعيد الفصح خلال هذا الأسبوع.

من جانب آخر، تواصلت اقتحامات اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك، في تقليد يهودي يعرف بالصعود إلى جبل الهيكل.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية قد قالت إن 440 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى أمس الاثنين في الفترتين الصباحية وما بعد الظهر.

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي بدأ أول أمس الأحد ويستمر أسبوعا.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد يوميا ما عدا يوم الجمعة الذي يصادف يوم العطلة الأسبوعية للمسلمين، ويوم السبت الذي يصادف يوم عطلة أسبوعية لليهود.

ومنذ 2003 تسمح إسرائيل للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم الاحتجاجات المتتالية من قبل الفلسطينيين ودائرة الأوقاف الإسلامية. ​

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

من المحافظين الجدد وفرض علمانية الدولة.. من هو ديفيد بيزلي مهندس اتفاق المبادئ السوداني؟

ديفيد بيزلي (الثاني يمين) إلى جانب حمدوك والحلو في كاود خلال يناير/كانون الثاني الماضي (مواقع التواصل الإجتماعي)

تحقيق أممي بالهجوم على مطار عدن.. الحكومة اليمنية ترحب والحوثيون يتهمون المحققين بالانحياز

التحقيق قال إن الحوثيين أطلقوا صواريخ على مطار عدن من موقعين كانا تحت سيطرتهم في ذلك الحين (الجزيرة)

أزمة سوريا تعود للمسرح الدولي.. موسكو تدافع عن الأسد ومواقف وتعهدات من واشنطن والدوحة وبرلين

مؤتمر المانحين ببروكسل يهدف لجمع 10 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية بسوريا (الأناضول)

الحرس الثوري: إيران لا تحتاج للاتفاق النووي.. ظريف يدعو أميركا لاتخاذ القرار الصعب والتخلي عن العقوبات

ظريف: إدارة بايدن تسير على نهج ترامب في تمسكها بالعقوبات غير القانونية على إيران (غيتي)
الأكثر قراءة

ماذا يحدث في جسمك بعد تناول البصل مباشرة؟

لجأ لفتاواها الصحابة وصححت مروياتهم ونقَدت الأشعار وعارضت خليفتين راشدين.. السيدة عائشة أم المؤمنين والمثقفة الموسوعية

“إس-400” أقواها لكنها ليست الوحيدة.. تعرف على منظومة الدفاع الجوي التركي

منظومة "إس-400" الروسية هي الأقوى في الدفاع الجوي التركي؛ لكن يعززها منظومات قصيرة المدى محلية الصنع (الجزيرة)

السيسي محذرا إثيوبيا: أخذ نقطة من مياه مصر يفضي لحالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد

السيسي أكد أهمية مسار التفاوض حول سد النهضة وتفادي الأعمال العدائية (مواقع التواصل)