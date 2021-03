أبطال قناة السويس.. المصريون يحتفلون بفريق تعويم السفينة "إيفر غيفن"

في صمت وهدوء نجح العاملون بهيئة قناة السويس في إنهاء أزمة جنوح السفينة "إيفر غيفن"، التي أرقت مصر والعالم كله على مدى أسبوع، وتسببت بخسائر ضخمة للاقتصاد العالمي وارتفاع لأسعار البترول، وتوقع خبراء استمرار تداعياتها لفترة، بينما تداعت للمساعدة في حلها أكبر دول العالم في بيانات رسمية وأصغر أطفال العالم في فيديوهات طريفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما الأقمار الصناعية العالمية تراقب الموقف في ظلام الليل، ومع انطلاق فجر أمس الاثنين انطلقت صيحات "الله أكبر" تهز مجرى القناة، كما فعلت من قبل في حرب أكتوبر/تشرين الأول ضد إسرائيل، تعلن النجاح أخيرا تحريك السفينة العملاقة، التي يبلغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا، وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وسط فرحة عارمة بين العاملين الذين واصلوا العمل ليلا ونهارا على أمل إنهاء الأزمة وزف البشرى للمصريين والعالم.

وبالفعل نجح العاملون بحلول عصر الاثنين في تحريك الناقلة العملاقة بشكل كامل، وتأمين وصولها إلى منطقة البحيرات، وإعادة تشغيل المجرى الملاحي لقناة السويس بالكامل؛ ليبدأ طابور السفن المتزاحمة عند مدخل القناة الجنوبي في البحر الأحمر والمدخل الشمالي في البحر المتوسط، في عبور القناة واستئناف الرحلات المتأخرة.

وبالتوازي شارك النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاعر الفرحة والإشادة بالإنجاز، الذي تحقق وساعد في إنهاء أزمة ألقت بظلال كئيبة على مصر لعدة أيام.

