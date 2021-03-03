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سياسة|مصر

على هامش اجتماع الجامعة العربية.. وزير الخارجية القطري يلتقي نظيره المصري في القاهرة

الوزيران استعرضا علاقات التعاون الثنائي ومسيرة العمل العربي المشترك (قنا)
الوزيران استعرضا علاقات التعاون الثنائي ومسيرة العمل العربي المشترك (قنا)
3/3/2021-|آخر تحديث: 3/3/202108:22 PM (مكة المكرمة)

قالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اجتمع في القاهرة اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وأضافت أن الوزيرين استعرضا علاقات التعاون الثنائي ومسيرة العمل العربي المشترك وسبل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

وجاء اللقاء بالتزامن مع الدورة العادية الـ155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي انطلقت اجتماعاتها اليوم في القاهرة برئاسة وزير الخارجية القطري.

وفي كلمته أمام الاجتماع، أعرب الشيخ محمد عن تقديره لجهود الكويت في إنهاء الأزمة الخليجية، مؤكدا أن الحوار البناء هو السبيل لحل الخلافات.

ورأى أن إنهاء الأزمة الخليجية وتنفيذ بيان العلا -الذي تمخضت عنه القمة الخليجية المنعقدة في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي- سينعكس إيجابا على العلاقات العربية والخليجية فضلا عن ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية القطري (يمين) أعرب عن تقديره لجهود الكويت في إنهاء الأزمة الخليجية (الأوروبية)

ويتضمن مشروع جدول الأعمال لهذه الدورة 9 بنود رئيسية، على رأسها القضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته بالاجتماع إن مصر حريصة على أن تنعم ليبيا بالأمن والاستقرار.

وشدد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار وإنهاء كافة أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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