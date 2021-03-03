ليبيا.. الورفلي يحطم شركة سيارات في بنغازي ويهدد صاحبها بالقتل وناشطون ينددون

انتقد نشطاء ما وصفوه بالهجوم الهمجي من قبل محمود الورفلي القائد بمليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، على أحد فروع شركة تويوتا في مدينة بنغازي الليبية.

وقال الورفلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه هاجم فرع الشركة بسبب رفع أسعار السلع المباعة لقوات حفتر، موجها تهديدا إلى صاحب الشركة بالقتل حال عودته إلى ليبيا، إذ يقيم في الخارج.

وقال مغردون إن الورفلي أحد أسباب الفساد المتفشي، مؤكدين أن دولة القانون لا تعالج الخطأ بالخطأ ولا الفساد بالتهجم على المدنيين، وإهانتهم وتحطيم المعدات دون أي رادع من الجهات الأمنية.

#عاجل في بنغازي الكرامة "مؤسسة" القوات المسلحة والجيش والشرطة

تقتحم ارزاق الناس وتدمرها بسبب انهم لا يدفعون له الاتاوات المجرم محمود الورفلي يقتحم مكاتب السوسي وكيل التايوتا Toyota

ويهددهم بالقتل اذا رجعوا !! هل يتجرأ على املاك صدام حفتر ؟؟ pic.twitter.com/V9vzllWfkW — Layla ⵍⵢⵍⴰ🇱🇾🇾🇪 (@Layla62260823) March 2, 2021

مكافحة الاٍرهاب على الطريقة الحفترية https://t.co/zipXOzLcdI — احمد الصغير (@jkas_l) March 2, 2021

#جيش_الحاحا

المجرم محمود الورفلي وعصابته يعتدون على أرزاق الناس في بنغازي تخريب وتكسير . https://t.co/2TIiqPibLh — قلم حر (@58YJxw3UnFiNE0M) March 2, 2021

كل يوم تطلع فيه الشمس اشكرو ربكم ان ها المغول ماخدوش طرابلس ومصراته

بجديات احني مزال مَش مدركين للنعمة اللي احني فيها

الحمد لله الحمد لله https://t.co/kKzUC5wCV3 — Mohamed Fackroun (@MFakroun) March 2, 2021

فشلو في دخول #طرابلس

ونجحوا في دخول شركة #تويوتا

🤷🏻‍♂️🥴 — بشير السويحلي (@BSewehli) March 2, 2021

🤦‍♂️مداهمة أو 🤦‍♂️اقتحام أو 🤦‍♂️سرقة أو 🤦‍♂️فساد أو🤦‍♂️شني تسموها ؟🤔 ،،،،،

الله الله على أيام لجان التطهير كانوا يجوا بأدب و احترام و يقولولك

"نبوك تجينا في المقر 👮‍♂️"

(هي هكي ، لا مش هكي 🥴🥴) pic.twitter.com/wGMEt4jaBn — Muneer Bashir As-saadi (@MuneerBashi) March 2, 2021

وفي 15 أغسطس/آب 2017، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الورفلي، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في 6 عمليات إعدام دون محاكمة، قتل خلالها أكثر من 33 شخصا في مناطق مختلفة من مدينة بنغازي.

وفرض الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول 2020 عقوبات على الورفلي رفقة شخص آخر و3 كيانات، بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان" في ليبيا.