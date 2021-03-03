البث الحي
سياسة|قطر

قطر وتركيا توقعان اتفاقيات للتعاون العسكري في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة

ضباط ومسؤولون من الجانبين بقيادة رئيس الأركان القطري ونظيره التركي (مواقع التواصل)
ضباط ومسؤولون من الجانبين بقيادة رئيس الأركان القطري ونظيره التركي (مواقع التواصل)
3/3/2021-|آخر تحديث: 3/3/202106:52 AM (مكة المكرمة)

وقعت قطر وتركيا اتفاقيات للتعاون العسكري في ختام اجتماعات اللجنة العليا العسكرية المشتركة في الدوحة أمس الثلاثاء.

واستعرض رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم العلاقات العسكرية بين الجانبين مع رئيس هيئة الأركان التركية الفريق أول يشار غولر، الذي يزور قطر حاليا.

وعقدت اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعاتها على مدى 3 أيام، حيث نوقشت خطط التعاون وسبل تعزيزها، تحت إشراف العميد الركن عبد العزيز صالح السليطي رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري من الجانب القطري والعميد حاقان تشانلي رئيس قسم العلاقات الخارجية من الجانب التركي.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

خلال استقبال نظيره التركي.. وزير الخارجية القطري: الدوحة وأنقرة تشجعان واشنطن وطهران على حل دبلوماسي للأزمة

قال وزير الخارجية القطري إن الدوحة وأنقرة تشجعان واشنطن وطهران على حل دبلوماسي لأزمة الملف النووي، وأكد نظيره التركي أن قطر وتركيا تستطيعان التعاون لحل مشاكل المنطقة، لا سيما بين واشنطن وطهران.

سفير أنقرة في الدوحة: اتفاقات جديدة في اجتماع اللجنة القطرية التركية الشهر المقبل

أكد السفير التركي في قطر محمد مصطفى كوكصو أن اجتماع الدورة السادسة للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية سيعقد في تركيا نهاية الشهر المقبل، وسيشهد توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

المزيد من سياسة

بانتظار الموافقة الأميركية.. إيران تعلن التوصل إلى تفاهم مع كوريا الجنوبية بشأن آلية لاسترداد أموالها المجمدة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (وكالة الأنباء الأوروبية)

مقال بإندبندنت: تقليص المساعدات الإنسانية لليمن عار سيطارد بريطانيا

يعاني مليونا طفل في اليمن من سوء التغذية الحاد (الجزيرة)

أسباب الحادث ما زالت مجهولة.. 10 قتلى في تحطم طائرة بولاية جونقلي في جنوب السودان

بقايا حطام طائرة تحطمت في جنوب السودان عام 2015 (رويترز)

غادر مصر مهاجرا ثم عاد مسجونا.. الجمل يجدد الجدل حول خياري المنفى والسجن

جمال الجمل (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

بعد 64 سنة.. ماكرون يعترف بتعذيب وقتل المناضل الجزائري علي بومنجل على يد الجيش الفرنسي

ماكرون يعد بمنح عائلات جميع المفقودين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط الوسائل لمعرفة الحقيقة (رويترز)

أسفر عن وفاة متعاقد مدني بنوبة قلبية.. هجوم صاروخي على قاعدة تضم قوات أميركية غربي العراق

جنود أميركيون يعاينون الأضرار التي تعرضت لها قاعدة عين الأسد جراء القصف الإيراني مطلع العام الماضي (رويترز)

كلمات موقوتة.. أخطر 5 متطرفين برروا العنف ضد المسلمين

أيان هيرسي (يمين) وديفيد هورويتز (وسط) وباميلا جيلر (وكالات)

إيحاءات جنسية ومشاهد مكررة.. “بودي غارد” تحقق نصف مليون مشاهدة في أول أيام عرضها على منصة رقمية

أحبطت مسرحية "بودي غارد" توقعات جمهور عادل إمام (مواقع التواصل)