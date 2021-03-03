قطر وتركيا توقعان اتفاقيات للتعاون العسكري في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة

وقعت قطر وتركيا اتفاقيات للتعاون العسكري في ختام اجتماعات اللجنة العليا العسكرية المشتركة في الدوحة أمس الثلاثاء.

واستعرض رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم العلاقات العسكرية بين الجانبين مع رئيس هيئة الأركان التركية الفريق أول يشار غولر، الذي يزور قطر حاليا.

وعقدت اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعاتها على مدى 3 أيام، حيث نوقشت خطط التعاون وسبل تعزيزها، تحت إشراف العميد الركن عبد العزيز صالح السليطي رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري من الجانب القطري والعميد حاقان تشانلي رئيس قسم العلاقات الخارجية من الجانب التركي.