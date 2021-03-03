قتل 10 أشخاص على الأقل -أمس الثلاثاء- في تحطم طائرة تجارية في بياري بولاية جونقلي في جنوب السودان، وفق بيان صادر عن حاكم الولاية ديناي جوك شاغور.

وقال شاغور في بيانه "بُلّغتُ بذهول وهول خبر تحطم الطائرة: إتش كيه 4274 (HK 4274) التابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا الذي حصل اليوم 2 مارس/آذار 2021 قرابة الساعة 17:05".

وتابع البيان أنه قتل 10 أشخاص بينهم الطياران، وأن الطائرة تحطمت على مدرج الإقلاع في بلدة بياري الصغيرة بالولاية الواقعة شرق البلاد.

وأكدت شركة الطيران التي تتبع لها الطائرة -في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية- أن بعض المعلومات تفيد بمقتل "10 أشخاص، وأخرى ذكرت أنهم 24″، واكتفت بتأكيد "مقتل جميع" الركاب.

وقال مدير شركة الطيران أيي جوانغ أيي للوكالة -اليوم الأربعاء- "كل ما قيل لنا هو أن الطائرة أقلعت بصورة طبيعية متوجهة إلى بياري، وحطت، وعندما أقلعت للانطلاق إلى جوبا تحطمت".

وأضاف "لا أحد يعرف في الوقت الحاضر ما الذي تسبب بالحادث، لم نرسل بعد فريق تحقيق إلى الموقع".

وفي 2017 اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا عند هبوطها في ولاية واو بشمال غرب البلاد، وأصيب 37 راكبا بجروح من دون وقوع قتلى.

وبعد عامين من نيله الاستقلال عقب نزاع دام مع الخرطوم، شهد جنوب السودان حربا أهلية دامية استمرت 6 سنوات وأوقعت 380 ألف ضحية، وانتهت رسميا في فبراير/شباط 2020، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية.