المناقشات بين الأميركيين والحوثيين جرت بالعاصمة العمانية مسقط بين المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام

نقلت وكالة رويترز عن مصدَرين مطلعين أن مسؤولين أميركيين كبارا عقدوا أول اجتماع مباشر مع مسؤولين من جماعة الحوثي اليمنية في سلطنة عمان، وذلك في ظل سعي الإدارة الأميركية الجديدة لوضع نهاية للحرب اليمنية المستمرة منذ 6 سنوات.

وأضاف المصدران أن المناقشات -التي لم يعلن عنها أي طرف- جرت بالعاصمة العمانية مسقط في 26 من فبراير/شباط الماضي، بين المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام.

وقالت الوكالة إن المسؤولين الأميركيين حثوا الحوثيين على إجراء محادثات مع السعودية، ووقف الهجوم على مدينة مأرب اليمنية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات على اثنين من قادة جماعة الحوثي، مشيرة إلى دورهما في الهجمات على السعودية وعلى سفن في البحر الأحمر.

وقد أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قرارا في 16 من فبراير/شباط برفع جماعة الحوثي من قائمة الجماعات الإرهابية، وذلك عقب توقف واشنطن عن تقديم الدعم العسكري للتحالف السعودي الإماراتي الذي يخوض حربا إلى جانب الشرعية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.