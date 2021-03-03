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سياسة|يمن

جماعة الحوثي: العقوبات الأميركية ستطيل الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام (الجزيرة نت)
الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام (الجزيرة نت)
3/3/2021

اعتبرت جماعة الحوثي اليوم الأربعاء أن العقوبات الأميركية، التي استهدفت اثنين من قادتها مؤخرا، ستطيل الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وقال الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام في تغريدة إن الولايات المتحدة تتحدث عن السلام ثم تفرض المزيد من العقوبات، بدلا من المساهمة في "وقف العدوان"، في إشارة إلى غارات التحالف الذي تقوده السعودية.

واعتبر عبد السلام أن هذه العقوبات هي سبب "إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الثلاثاء فرض عقوبات على القياديين الحوثيين منصور السعدي وأحمد الحمزي، وقالت وزارة الخزانة إنهما مسؤولان عن هجمات استهدفت مدنيين ودولاً مجاورة وسفنا تجارية في المياه الدولية.

واعتبرت الوزارة أن تلك الأعمال هدفت إلى دعم أجندة إيران المزعزعة للاستقرار وتأجيج الصراع في اليمن ودفعه إلى حافة المجاعة.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هذه الإجراءات تأتي ردا على سلوك الحوثيين الذين عمقوا الأزمة الإنسانية للشعب اليمني.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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