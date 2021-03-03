جماعة الحوثي: العقوبات الأميركية ستطيل الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن

اعتبرت جماعة الحوثي اليوم الأربعاء أن العقوبات الأميركية، التي استهدفت اثنين من قادتها مؤخرا، ستطيل الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وقال الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام في تغريدة إن الولايات المتحدة تتحدث عن السلام ثم تفرض المزيد من العقوبات، بدلا من المساهمة في "وقف العدوان"، في إشارة إلى غارات التحالف الذي تقوده السعودية.

واعتبر عبد السلام أن هذه العقوبات هي سبب "إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية".

أكثرت أمريكا من التصريحات عن السلام ثم ذهبت إلى ما تدعيه فرض عقوبات، فهي إذن تدين نفسها بنفسها بأنها ليست في وارد وقف العدوان وفك الحصار عن اليمن وأنها وراء إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) March 3, 2021

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الثلاثاء فرض عقوبات على القياديين الحوثيين منصور السعدي وأحمد الحمزي، وقالت وزارة الخزانة إنهما مسؤولان عن هجمات استهدفت مدنيين ودولاً مجاورة وسفنا تجارية في المياه الدولية.

واعتبرت الوزارة أن تلك الأعمال هدفت إلى دعم أجندة إيران المزعزعة للاستقرار وتأجيج الصراع في اليمن ودفعه إلى حافة المجاعة.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هذه الإجراءات تأتي ردا على سلوك الحوثيين الذين عمقوا الأزمة الإنسانية للشعب اليمني.