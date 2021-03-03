أبرز الهجمات على قواعد القوات الأجنبية في العراق خلال عامين

يأتي الهجوم الصاروخي الذي استهدف اليوم الأربعاء قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار العراقية، بعد هجمات مماثلة استهدفت في الآونة الأخيرة مقرات عسكرية تتمركز فيها قوات أميركية وأخرى أجنبية تعمل ضمن التحالف الدولي.

وفيما يلي أبرز الهجمات التي تعرضت لها قوات التحالف في العراق خلال العامين الماضيين:

هجوم إيراني على قاعدة عين الأسد ردا على مقتل سليماني

في 8 يناير/كانون الثاني 2020، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي العراق، ردا على الغارة الأميركية بطائرة مسيرة، التي أمر بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وأسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، وقد أدى الهجوم على القاعدة إلى إصابة 109جنود أميركيين برضوض وارتجاجات دماغية.

صواريخ كاتيوشا على قاعدة التاجي

في 15 أغسطس/آب 2020، سقط صاروخا كاتيوشا على قاعدة التاجي شمالي بغداد، كما تعرض رتل تابع لشركات متعاقدة مع التحالف الدولي لهجوم بعبوة ناسفة، أدى إلى أضرار بسيطة بالمركبات.

استهداف مطار أربيل بالصواريخ وتوقف حركة الملاحة الجوية

في 15 فبراير/شباط الماضي، استهدفت عدة صواريخ مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، سقط أحدها في المطار القديم وتسبب بنشوب حرائق، وأعلن التحالف الدولي حينها عن مقتل مدني وجرح جندي أميركي و5 متعاقدين.

صواريخ تستهدف قاعدة بلد الجوية قرب العاصمة العراقية بغداد

بعد أقل من أسبوع، تعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد لهجوم صاروخي، أصيب على إثره عراقي يعمل في شركة أميركية تشرف على طائرات "إف-16" (F-16)، وفق ما أفادت به مصادر أمنية عراقية.

هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد ووفاة متعاقد مدني

واليوم، استهدف هجوم صاروخي قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية وعراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في محافظة الأنبار، وهو ما أسفر عن وفاة متعاقد مدني بنوبة قلبية.

ووفقا لتقرير من وكالة رويترز -نشر في أغسطس/آب 2020- فإن الولايات المتحدة تنشر زهاء 5 آلاف جندي في العراق، وينشر التحالف 2500 آخرين.