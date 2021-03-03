البث الحي
سياسة|جزائر

بعد 64 سنة.. ماكرون يعترف بتعذيب وقتل المناضل الجزائري علي بومنجل على يد الجيش الفرنسي

وعد ماكرون بأن "هذا العمل سيتوسع ويتعمّق خلال الأشهر المقبلة، حتى نتمكن من المضيّ قدما نحو التهدئة والمصالحة".

ماكرون يعد بمنح عائلات جميع المفقودين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط الوسائل لمعرفة الحقيقة (رويترز)
ماكرون يعد بمنح عائلات جميع المفقودين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط الوسائل لمعرفة الحقيقة (رويترز)
3/3/2021

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعترف -أمس الثلاثاء- بأن المحامي والزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل "تعرّض للتعذيب والقتل" على أيدي الجيش الفرنسي قبل 64 سنة، متراجعا بذلك عن الرواية الفرنسية بأنه انتحر، كما استقبل أحفاد بومنجل لتصحيح هذا الخطأ.

وقالت الرئاسة الفرنسية -في بيان- إن ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف "باسم فرنسا" وأمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم الثلاثاء، وذلك في إطار مبادرات أوصى بها المؤرخ بنجامين ستورا في تقريره حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر التي انتهت في 1962.

وأضاف البيان أن بومنجل "اعتقله الجيش الفرنسي في خضمّ معركة الجزائر، ووُضع في الحبس الانفرادي وتعرّض للتعذيب، ثم قُتل في 23 مارس/آذار 1957".

وتابع الإليزيه في بيانه أنه في عام 2000 "اعترف (الرئيس السابق للاستخبارات الفرنسية في الجزائر) بول أوساريس بنفسه، بأنه أمر أحد مرؤوسيه بقتل (بومنجل) وإخفاء الجريمة على أنّها انتحار".

ووفقا للبيان، فإن ماكرون استقبل في قصر الإليزيه 4 من أحفاد علي بومنجل ليخبرهم -باسم فرنسا- بما كانت أرملة الراحل مليكة بومنجل تود أن تسمعه، وهو أن "علي بومنجل لم ينتحر، لقد تعرّض للتعذيب ثم قُتل".

كما أبلغهم ماكرون "باستعداده لمواصلة العمل الذي بدأ منذ سنوات عديدة لجمع الشهادات وتشجيع عمل المؤرّخين من خلال فتح الأرشيف، من أجل منح عائلات جميع المفقودين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط الوسائل لمعرفة الحقيقة".

وشدد الرئيس الفرنسي في البيان على أن هذه المبادرة "ليست عملا منعزلا"، مؤكدا أنه "لا يمكن التسامح أو التغطية على أي جريمة أو فظاعة ارتكبها أي كان خلال الحرب الجزائرية".

ووعد ماكرون في البيان بأن "هذا العمل سيتوسّع ويتعمّق خلال الأشهر المقبلة، حتّى نتمكّن من المضيّ قدما نحو التهدئة والمصالحة"، داعيا إلى "النظر إلى التاريخ في وجهه، والاعتراف بحقيقة الوقائع" من أجل "مصالحة الذاكرة".

وكان بومنجل محاميا وناشطا في حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، الذي أسسه في 1946 أول رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فرحات عباس.

واعتقل بومنجل خلال "معركة الجزائر" العاصمة عام 1957، بعد تدخل القوات الخاصة للجيش الاستعماري لوقف هجمات جبهة التحرير الوطني.

وفي الشهر الماضي، نددت فضيلة بومنجل شيتور ابنة أخي علي بومنجل -وهي أستاذة في الطب وناشطة حقوقية- بمحاولة باريس التغطية على جريمة قتل عمّها، واصفة ما جرى بـ"كذب الدولة الهدّام".

تبون: الجزائريون لن يتخلوا أبدا عن ذاكرتهم (الجزيرة)

ذاكرة الاستعمار

ويأتي اعتراف ماكرون بعد يوم من تصريحات تلفزيونية لنظيره الجزائري عبد المجيد تبّون، قال فيها إن العلاقات الجزائرية الفرنسية "حاليا طيبة"، ولكنها لن تكون على حساب التاريخ والذاكرة، معتبرا أن ما فعله الاستعمار "ليس بالأمر الهين".

كما أكد تبون أن الجزائريين "لن يتخلوا أبدا عن ذاكرتهم"، وذلك تعليقا على تقرير المؤرخ الفرنسي ستورا.

وكان ماكرون قد وعد باتخاذ "خطوات رمزية" لتجاوز ذكريات الاستعمار، لكنه استبعد تقديم "الاعتذار"، كما كلف في يوليو/تموز المؤرخ ستورا بإعداد تقرير "منصف" عن ذاكرة الاستعمار، وهو التقرير الذي أثار جدلا واسعا بعدما قدمه ستورا إلى ماكرون في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

ولم يقترح التقرير تقديم اعتذار للجزائر عن الجرائم التي ارتكبت طوال 132 سنة من الاحتلال، إلا أنه قدم مقترحات من قبيل نقل رفات بعض المناضلين إلى مقبرة العظماء في فرنسا (البانتيون)، وإعادة جماجم بعضهم إلى الجزائر، وتخصيص مساحة أكبر لتاريخ البلدين في مناهج التعليم.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المؤرخ الفرنسي ستورا يرد على انتقادات الجزائريين عقب نشر تقريره عن "مصالحة الذاكرة"

ردّ المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا على انتقادات الجزائريين بشأن تقريره عن حرب الجزائر، وذلك بنشر مقال بصحيفة جزائرية. وتعرض ستورا لانتقادات واسعة بالجزائر جراء مضامين التقرير الذي قدمه للرئيس الفرنسي.

المزيد من سياسة

بانتظار الموافقة الأميركية.. إيران تعلن التوصل إلى تفاهم مع كوريا الجنوبية بشأن آلية لاسترداد أموالها المجمدة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (وكالة الأنباء الأوروبية)

مقال بإندبندنت: تقليص المساعدات الإنسانية لليمن عار سيطارد بريطانيا

يعاني مليونا طفل في اليمن من سوء التغذية الحاد (الجزيرة)

أسباب الحادث ما زالت مجهولة.. 10 قتلى في تحطم طائرة بولاية جونقلي في جنوب السودان

بقايا حطام طائرة تحطمت في جنوب السودان عام 2015 (رويترز)

غادر مصر مهاجرا ثم عاد مسجونا.. الجمل يجدد الجدل حول خياري المنفى والسجن

جمال الجمل (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أسفر عن وفاة متعاقد مدني بنوبة قلبية.. هجوم صاروخي على قاعدة تضم قوات أميركية غربي العراق

جنود أميركيون يعاينون الأضرار التي تعرضت لها قاعدة عين الأسد جراء القصف الإيراني مطلع العام الماضي (رويترز)

كلمات موقوتة.. أخطر 5 متطرفين برروا العنف ضد المسلمين

أيان هيرسي (يمين) وديفيد هورويتز (وسط) وباميلا جيلر (وكالات)

إيحاءات جنسية ومشاهد مكررة.. “بودي غارد” تحقق نصف مليون مشاهدة في أول أيام عرضها على منصة رقمية

أحبطت مسرحية "بودي غارد" توقعات جمهور عادل إمام (مواقع التواصل)

متقدمة على أميركا وبريطانيا.. قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا في مؤشر جودة المعيشة

تقدم ملحوظ في مستوى جودة المعيشة بدولة قطر في 2020 (بيكسابي)