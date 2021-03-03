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القدس.. الاحتلال يقرر طرد عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها والسكان يناشدون الأردن والسلطة

3/3/2021-|آخر تحديث: 3/3/202101:31 PM (مكة المكرمة)

ناشد سكان حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية التحرك السريع لمنع طرد عشرات العائلات من منازلها في الحي، بعد أن قضت محكمة إسرائيلية بذلك.

واتخذت المحكمة قرار الطرد بدعوى أن الأرض التي أقامت عليها وزارة التعمير الأردنية مساكن للاجئين الفلسطينيين في خمسينيات القرن الماضي، تعود ملكيتها لجهات يهودية.

وقد قضت المحكمة المركزية في القدس بإجلاء 4 عائلات حتى الآن، بينما تنظر في التماسات أخرى.

من جهة أخرى، وثّقت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اعتداءات لمستوطنين قاموا بترويع المواطنين الفلسطينيين في رام الله بالضفة الغربية.

وكشفت هآرتس أن مستوطنا مسلحا يدعى تسفي بار يوسف من بؤرة استيطانية تسمى "حفات شل تسفي" مقامة على أراضي قرى شمال رام الله، اعتدى بشكل متكرر مع مجموعة من المستوطنين على عائلات فلسطينية كانت تتنزه في المنطقة الجمعة الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أفراد شرطة وجيش الاحتلال لم يحاولوا منع المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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