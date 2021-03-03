البث الحي
سياسة|عراق

العراق: سددنا 49.5 مليار دولار للكويت ونقترب من إغلاق ملف التعويضات

المستحقات المتبقية على العراق تقدر بنحو 2.5 مليار دولار

العراق ملزم بدفع 5% من عائداته من بيع نفطه إلى حين تستوفي الكويت التعويضات التي تطالب بها (رويترز)
العراق ملزم بدفع 5% من عائداته من بيع نفطه إلى حين تستوفي الكويت التعويضات التي تطالب بها (رويترز)
3/3/2021-|آخر تحديث: 3/3/202102:42 PM (مكة المكرمة)

قال العراق إنه سدد 49.5 مليار دولار خلال السنوات الماضية من تعويضات حرب الكويت من إجمالي المبالغ المستحقة على بلاده البالغة 52 مليار دولار.

وأوضح مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي في تصريحات صحفية أنه ما زال يتم استقطاع 3% من عائدات كل برميل نفط خام عراقي يجري تصديره.

وأشار إلى أن آلية الاقتطاع تجري من خلال حساب مصرفي يتولاه البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، بموجب قرار لاحق لمجلس الأمن بالرقم 1483 في مايو/أيار عام 2003.

عارف توقع أن تنتهي التعويضات المتبقية على العراق في غضون عام أو أكثر بقليل (الجزيرة)

وأضاف أن "الاستقطاعات تسدد حالياً عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات "UNCC"، متوقعاً أن تنتهي التعويضات المتبقية كلها في غضون عام أو أكثر من ذلك بقليل، حسب تطور أسعار النفط وعوائد كل برميل.

وكان العراق طلب من الكويت العام الماضي تأجيل سداد 3.7 مليارات دولار، باقي تعويضات الحرب المستحقة عليه.

وبموجب قرارات الأمم المتحدة التي صدرت عقب الغزو العراقي للكويت في أغسطس/آب عام 1990، ألزم مجلس الأمن الدولي العراق بدفع 5% من عائداته من بيع نفطه، إلى حين تستوفي الكويت حقها من التعويضات التي تطالب بها جراء ما لحق ببنيتها التحتية من خسائر أثناء الاجتياح، خاصة في القطاع النفطي والبيئة.

وبعد الغزو الأميركي الذي أطاح بحكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، طالبت بغداد بإلغاء التعويضات التي تتلقاها لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، لكن الكويت رفضت الطلب.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

يوم غزا العراق الكويت.. القصة الكاملة لما حدث وهل أعطت واشنطن الضوء الأخضر لصدام حسين؟

في مثل هذا اليوم قبل 30 عامًا اجتاح الجيش العراقي في عهد الرئيس الراحل صدام حسين الكويت، وأعلنها “المحافظة رقم 19” للعراق. أما اليوم، فقد أعيدت العلاقات بين البلدين لكن جراح الحرب لم تندمل بعد.

الذكرى الـ30 لانطلاق حرب إخراج القوات العراقية من الكويت.. الزلزال الذي عصف بالمنطقة

لا يزال العديد من الأسئلة يبحث عن إجابات بشأن أسباب رفض الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الاستجابة للنصائح والإنذارات بضرورة إخراج قواته من الكويت، لتجنب حرب على العراق يشنها تحالف دولي تقوده أميركا.

المزيد من سياسة

غارديان: لماذا تخشى إسرائيل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب؟

فاتو بنسودا رئيسة الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

بعد يوم دام.. الاحتجاجات تتواصل في ميانمار رغم القمع

واشنطن تكشف ملامح إستراتيجية أمنها القومي.. تراجع أولوية المنطقة وتحول نحو الشرق وتحديد للتهديدات الكبرى

الرئيس الأميركي جو بايدن (الجزيرة)

أميركا.. السلطات الأمنية تكشف خطة للمتطرفين المحليين والكونغرس يعلق جلساته

السلطات الأمنية تشدد إجراءاتها حول الكونغرس (وكالة الأناضول)
الأكثر قراءة

بطاقات حمراء وركلة جزاء.. خبيرا تحكيم يعلقان على قرارات حكم مباراة برشلونة وإشبيلية

المباراة كانت زاخرة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل (مواقع التواصل)

هذا الدواء وهذه الدهون تنقص الوزن وتخلصك من الكرش

متراجعة عن رواية انتحاره.. من هو المناضل الجزائري علي بومنجل الذي أقرت فرنسا بتصفيته قبل 64 عاما؟

مليكة أرملة بومنجل أثناء مقابلة بمنزلها في بوتو بشأن مقتل زوجها خلال 43 يومًا من اعتقاله من قبل الجيش الفرنسي (الفرنسية)

بعد الكشف عن اتصالات أجروها مع الأميركيين.. الحوثيون يستهدفون السعودية مجددا والرياض تؤكد صد هجومين

العقيد تركي المالكي يعرض حطام صواريخ أطلقها الحوثيون على منشأة لشركة أرامكو في السعودية عام 2019 (رويترز)