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سياسة|كويت

الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام أمير الكويت

أمير الكويت أثناء استقباله رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة (وكالة الأنباء الكويتية)
أمير الكويت أثناء استقباله رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة (وكالة الأنباء الكويتية)
3/3/2021

أدى رئيس وأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، وذلك غداة صدور مرسوم أميري بتشكيلها.

وقد تم استحداث وزارتين هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد دخل 4 وزراء جدد إليها.

والحكومة التي يرأسها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تضم 15 وزيرا، وقد حافظ عدد من أعضاء الحكومة المستقيلة على مناصبهم بالحكومة الجديدة، ومن بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط. وهم بالترتيب أحمد ناصر الصباح، خليفة حمد، محمد الفارس.

وضمت التشكيلة الجديدة نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي إلى جانب منصبه كوزير للدفاع، وعبد الله الرومي إلى جانب منصبه كوزير للعدل وتعزيز النزاهة.

وقال مراسل الجزيرة سعد السعدي إن هناك تفاؤلا حذرا إزاء الحكومة رقم 38 في تاريخ الكويت رغم أنها لم تطلها تغييرات كبيرة باعتبار أن هناك 4 وزراء جدد فقط مقارنة بالحكومة المستقيلة.

رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد يتحدث خلال جلسة خاصة عقدها البرلمان الكويتي قبل أسبوعين (الأوروبية)

مسيرة الإصلاح

وخلال مراسم أداء اليمين الدستورية، حث أمير الكويت الوزراء الجدد على مضاعفة الجهود والتفاني في أداء الواجب لدفع مسيرة الإصلاح والتنمية.

كما دعا الأمير السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى التعاون البناء والتصدي للقضايا الجوهرية في سبيل حماية المال العام، وتطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية.

وكانت الحكومة قد قدمت استقالتها في 13 يناير/كانون الثاني الماضي بعد شهر فقط من تشكيلها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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