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سياسة|السعودية

السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية

جماعة الحوثي تعرض طائراتها المسيرة (رويترز)
جماعة الحوثي تعرض طائراتها المسيرة (رويترز)
3/3/2021-|آخر تحديث: 3/3/202101:08 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السعودية اليوم الأربعاء تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، وذلك بعد يوم من تدمير طائرة مماثلة.

ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف -الذي تقوده الرياض ويقاتل الحوثيين- قوله إنه دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، ولم يرد أي تعليق من الحوثيين.

وبالأمس، أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوبي المملكة، كما قال متحدث سعودي إن محاولات الاعتداء على المدنيين بطريقة متعمدة تمثل جرائم حرب. في حين أكدت جماعة الحوثي استهدافها مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي بطائرات مسيرة.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس في بيان أنها أدرجت على القائمة السوداء منصور السعدي رئيس أركان القوات البحرية التابعة للحوثيين، وأحمد علي أحسن الحمزي قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الموالية لهم.

وأضافت الوزارة الأميركية أن السعدي تلقى تدريبات مكثفة بإيران، وساعد في تهريب الأسلحة لليمن، في حين حصل الحمزي على أسلحة إيرانية الصنع لاستخدامها بالحرب الأهلية، بما في ذلك شن هجمات بطائرات مسيرة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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