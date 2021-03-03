ظريف: تحرير الأموال الإيرانية لا يحتاج إلى تصاريح من الولايات المتحدة، والتنسيق بين طهران وسول مستمر

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران توصلت إلى تفاهم مشترك مع كوريا الجنوبية بشأن آلية لاسترداد الأموال الإيرانية المجمدة لديها.

وأضاف ظريف أن كوريا الجنوبية على ما يبدو لم تأخذ حتى الساعة التصاريح اللازمة في هذا الشأن من واشنطن، وتنتظر الموافقة الأميركية لرفع التجميد عن الأموال الإيرانية.

وأكد ظريف أن تحرير الأموال الإيرانية لا يحتاج إلى تصاريح من الولايات المتحدة، وأن التنسيق بين طهران وسول مستمر، حيث وعدت كوريا الجنوبية بلاده بتكثيف جهودها للوصول إلى نتائج إيجابية حسب تعبيره.

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قال قبل نحو أسبوع، إن الولايات المتحدة وافقت على تحويل بعض الأصول الإيرانية المجمدة لدى البنوك الكورية الجنوبية إلى سويسرا، مضيفا أنه يجب مناقشة كيفية تحويل هذه الأموال مع الولايات المتحدة.