البث الحي
سياسة|إيران

إيران تعلن التوصل إلى تفاهم مع كوريا الجنوبية بشأن آلية لاسترداد أموالها المجمدة

ظريف: تحرير الأموال الإيرانية لا يحتاج إلى تصاريح من الولايات المتحدة، والتنسيق بين طهران وسول مستمر

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (وكالة الأنباء الأوروبية)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (وكالة الأنباء الأوروبية)
3/3/2021

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران توصلت إلى تفاهم مشترك مع كوريا الجنوبية بشأن آلية لاسترداد الأموال الإيرانية المجمدة لديها.

وأضاف ظريف أن كوريا الجنوبية على ما يبدو لم تأخذ حتى الساعة التصاريح اللازمة في هذا الشأن من واشنطن، وتنتظر الموافقة الأميركية لرفع التجميد عن الأموال الإيرانية.

وأكد ظريف أن تحرير الأموال الإيرانية لا يحتاج إلى تصاريح من الولايات المتحدة، وأن التنسيق بين طهران وسول مستمر، حيث وعدت كوريا الجنوبية بلاده بتكثيف جهودها للوصول إلى نتائج إيجابية حسب تعبيره.

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قال قبل نحو أسبوع، إن الولايات المتحدة وافقت على تحويل بعض الأصول الإيرانية المجمدة لدى البنوك الكورية الجنوبية إلى سويسرا، مضيفا أنه يجب مناقشة كيفية تحويل هذه الأموال مع الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

سفينة سول وأموال إيران.. جهود دبلوماسية لحل الخلاف ومدمرة كورية جنوبية تقترب من مضيق هرمز

أعلنت كوريا الجنوبية أنها سترسل وفدا حكوميا إلى إيران في أقرب وقت للتفاوض بشأن الإفراج عن ناقلة نفط احتجزتها السلطات الإيرانية أمس، وقالت في الوقت نفسه إن مدمرة تابعة لها اقتربت من مضيق هرمز.

المزيد من سياسة

مقال بإندبندنت: تقليص المساعدات الإنسانية لليمن عار سيطارد بريطانيا

يعاني مليونا طفل في اليمن من سوء التغذية الحاد (الجزيرة)

أسباب الحادث ما زالت مجهولة.. 10 قتلى في تحطم طائرة بولاية جونقلي في جنوب السودان

بقايا حطام طائرة تحطمت في جنوب السودان عام 2015 (رويترز)

غادر مصر مهاجرا ثم عاد مسجونا.. الجمل يجدد الجدل حول خياري المنفى والسجن

جمال الجمل (مواقع التواصل الاجتماعي)

ميديا بارت.. عراق ما بعد صدام حسين مزيج من الفوضى والفساد الواسع النطاق

بريمر أثناء تفقده القوات الأميركية في العراق عام 2004 (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بعد 64 سنة.. ماكرون يعترف بتعذيب وقتل المناضل الجزائري علي بومنجل على يد الجيش الفرنسي

ماكرون يعد بمنح عائلات جميع المفقودين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط الوسائل لمعرفة الحقيقة (رويترز)

أسفر عن وفاة متعاقد مدني بنوبة قلبية.. هجوم صاروخي على قاعدة تضم قوات أميركية غربي العراق

جنود أميركيون يعاينون الأضرار التي تعرضت لها قاعدة عين الأسد جراء القصف الإيراني مطلع العام الماضي (رويترز)

كلمات موقوتة.. أخطر 5 متطرفين برروا العنف ضد المسلمين

أيان هيرسي (يمين) وديفيد هورويتز (وسط) وباميلا جيلر (وكالات)

إيحاءات جنسية ومشاهد مكررة.. “بودي غارد” تحقق نصف مليون مشاهدة في أول أيام عرضها على منصة رقمية

أحبطت مسرحية "بودي غارد" توقعات جمهور عادل إمام (مواقع التواصل)