السويس.. تعديل مسار السفينة الجانحة ومصر تتحدث عن استئناف وشيك لحركة الملاحة بالقناة

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية صباح اليوم الاثنين أن عملية إعادة تعويم السفينة الجانحة بدأت بنجاح، حيث تم تعديل مسارها بنسبة 80%.

وقالت الهيئة في بيان إن عمليات قطر السفينة "إيفر غيفن" (Ever Given) ستستأنف مع ارتفاع المد في حدود الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (9:30 بتوقيت غرينتش)، وأشارت إلى أن حركة الملاحة في القناة ستستأنف فور توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.

وأعلن رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع في البيان "بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر، إذ تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار".

من جهته، قال بيتر بيردوفسكي الرئيس التنفيذي لشركة "بوسكاليس" (Boskalis) الهولندية التي تتبعها شركة "سميت سالفدج" (SMIT Salvage) المشاركة في جهود تخليص السفينة العالقة إن التعويم الجزئي نبأ طيب، لكن استكمال العملية لن يكون سهلا.

وأضاف بيردوفسكي في حديث للإذاعة العامة الهولندية أن قاطرة جديدة ستصل إلى القناة، وسيجري ضخ المياه تحت مقدمة السفينة للمساعدة على تحريرها، لكن إذا لم تنجح هذه الجهود فمن المحتمل الاضطرار إلى خفض حمولة السفينة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس" وأشاد بالعملية "الناجحة" لانهاء الأزمة.

وكانت مواقع لرصد حركة السفن وشركات ملاحية قد أفادت في ساعة مبكرة من صباح اليوم ببدء تحريك سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت إلى شاطئ القناة قبل 6 أيام وسط عاصفة ترابية، وعرقلت الملاحة العالمية في هذا الممر الحيوي.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا من خدمة "فيسل فايندر" (VesselFinder) وخدمة "فليت مون" (FleetMon) لتتبع مواقع السفن تظهر تعديل مسار السفينة العالقة.

كما بث شهود عيان مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر اللحظات الأولى لهذه العملية.

وقال الصحفي المصري عبد الناصر عارف المتخصص في اقتصاديات النقل في حديث للجزيرة إن حركة المد المواتية وانضمام قاطرة بحرية كبيرة إلى جهود الإنقاذ من بين العوامل التي ساهمت في نجاح التعويم.

Greetings and appreciation to the Egyptian administration and the Suez Canal Authority for this work pic.twitter.com/dfS8AdDbmn — مًحًـمًدٍ إبرآهّيَـمً Fathelbab (@IbrahemFthelbab) March 29, 2021

وكانت فرق الإنقاذ في القناة قد كثفت في وقت سابق جهود التكريك والقطر لتعويم سفينة الحاويات الضخمة التي سدت الممر المائي المزدحم.

وذكرت شركة "بي إس إم" (BSM) -التي تتولى الإدارة الفنية للسفينة- في بيان أن قاطرة متخصصة وصلت حديثا للانضمام إلى جهود تعويم السفينة.

وأشار البيان إلى أن "محاولات أخرى لتعويم السفينة ستستمر حين تكون القاطرة في وضع آمن، إلى جانب 11 قاطرة أخرى موجودة بالفعل في الموقع".

على مدار الساعة

وكان رئيس هيئة قناة السويس قد قال إن الهيئة تعمل على توسيع نطاق الحفر حول مقدمة السفينة الجانحة للوصول إلى عمق 18 مترا وذلك لتسهيل تعويمها.

وأضاف في بيان صحفي أنه يجري استخدام الحفارات أمام مقدمة السفينة لتسهيل سحبها وإزالة الآثار التي سببها الحادث.

وأشار بيان الهيئة إلى أن الكراكات رفعت حتى الآن حوالي 27 ألف متر مكعب من الرمال حتى عمق 18 مترا، وأن أعمال التكريك والشد بالقاطرات ستستمر على مدار الساعة وفقا لظروف المد والجزر واتجاه الرياح.

صخرة تعقد محاولات الإنقاذ

في المقابل، قال مصدران بهيئة قناة السويس لرويترز إن كتلة صخرية عثر عليها أسفل مقدمة السفينة قد تزيد جهود الإنقاذ تعقيدا.

وقال أحد المسؤولين المشاركين في عملية الإنقاذ إنه رغم ما تم من تكريك حتى الآن فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السفينة عالقة على رمال ناعمة أو مدمجة أو طين، وهو ما سيحدد مدى سهولة تحركها.

وقالت شركة "بي إس إم" إن خبراء التربة موجودون في الموقع لتقديم المشورة بشأن جهود الإنقاذ، وإن كراكة أخرى من المتوقع أن تصل غدا الثلاثاء.

كما نقلت رويترز أيضا عن مصدرين مطلعين على عملية الإنقاذ قولهما إن خزان الصابورة الموجود في مقدمة السفينة تضرر، وسيتعين فحص السفينة بمجرد تعويمها.

عرض روسي

عرضت روسيا على مصر المساعدة في تعويم سفينة الحاويات العملاقة العالقة في قناة السويس.

وقال السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو في تصريحات لوكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الحكومية إن موسكو مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة.

وتابع أن القاهرة لم تطلب المساعدة من موسكو، لكنه قال إن روسيا "تتعاطف مع ما يحدث راهنا في قناة السويس" التي وصفها بأنها "مجرى مائي مهم للعالم أجمع".

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "ذا هيل" (The Hill) الأميركية عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قولهم إن توقف المرور بقناة السويس قد يؤثر على حركة السفن العسكرية الأميركية.

بيد أن المسؤولين أكدوا للصحيفة أن لدى وزارة الدفاع الأميركية بدائل لتخفيف تأثير تعطل قناة السويس، ودعم عملياتها بالمنطقة.

آخر الدواء.. تخفيف الحمولة

من جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لوسائل إعلام محلية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف حمولة السفينة الجانحة في القناة، لكن مصدرا في هيئة قناة السويس قال لرويترز إن أي عملية لتخفيف الحمولة لن تبدأ قبل الاثنين.

ويبحث عمال الإنقاذ التابعون لهيئة قناة السويس وفريق من شركة "سميت سالفدج" الهولندية عما إذا كانت هناك حاجة لإزالة بعض حاويات "إيفر غيفن" إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم باستخدام رافعة حتى يمكن تعويمها.

وحذر خبراء من أن عملية كهذه ستكون معقدة وطويلة، لكن ربيع قال إنه يأمل ألا يكون هذا ضروريا، وأشار إلى أنه إذا ما اتضحت أهميته فإن بلاده ستطلب مساعدة دولية لتنفيذ تلك الإستراتيجية.

من جانبها، قالت مجموعة شحن الحاويات "سي إم إيه-سي جي إم" (CMA CGM) أمس الأحد إنها قررت تحويل مسار بعض السفن لتدور حول رأس الرجاء الصالح بسبب تعليق حركة المرور في قناة السويس.

ويمر نحو 30% من حاويات الشحن في العالم يوميا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترا، ونحو 12% من إجمالي التجارة العالمية من جميع السلع.