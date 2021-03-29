البث الحي
سياسة|فرنسا

قادت التحقيق في مقتل خاشقجي.. تعيين أنييس كالامار أمينة عامة جديدة لمنظمة العفو الدولية

كالامار عملت سابقا لصالح منظمة العفو بين عامي 1995 و2001، وسوف تتولى منصبها الجديد لـ4 سنوات (رويترز)
كالامار عملت سابقا لصالح منظمة العفو بين عامي 1995 و2001، وسوف تتولى منصبها الجديد لـ4 سنوات (رويترز)
29/3/2021

أعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين تعيين الخبيرة الدولية في مجال حقوق الإنسان أنييس كالامار أمينة عامة جديدة للمنظمة بأثر فوري.

وقالت المنظمة -التي تتخذ في لندن مقرا لها- إن اختيار كالامار التي قادت تحقيق الأمم المتحدة في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، جاء بعد بحث مكثف على الصعيد الدولي.

وأضافت أن الفرنسية البالغة 56 عاما والتي عملت سابقا لصالح منظمة العفو بين عامي 1995 و2001، سوف تتولى منصبها لولاية من 4 سنوات.

من جهتها، قالت كالامار في بيان "أتشرف بتولي منصب الأمين العام والعمل إلى جانب أنصار منظمة العفو في جميع أنحاء العالم حتى ندافع معا عن حقوق الإنسان ونطالب باحترامها لجميع الناس".

مسيرة كالامار المهنية الطويلة قادتها لتولي تحقيقات في مجال حقوق الإنسان في أكثر من 30 دولة، ونشرت أعمالها بشكل واسع.

كذلك تولت منصب مديرة مبادرة حرية التعبير العالمية في جامعة كولومبيا عام 2013.

وفي عام 2017، عُينت مقررة خاصة للأمم المتحدة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدامات التعسفية، وترأست التحقيق في جريمة مقتل خاشقجي.

والأسبوع الماضي، اتهمت كالامار السعودية بالتنمر بعد ادعائها بأن مسؤولا كبيرا هدد حياتها عقب التحقيق.

وكالامار التي تخلف جولي فيرهار على رأس منظمة العفو أصبحت الآن المتحدثة الرئيسية باسم منظمة تملك مكاتب في أكثر من 70 دولة.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

إيران ترد على تسريبات خطة أميركية: عودة واشنطن للاتفاق النووي تحتاج قرارا سياسيا لا مقترحات جديدة

الخطة الأميركية ستقترح وقف العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تبلغ 20% بحسب موقع بوليتيكو (الأوروبية)

قد تمتد لشهر.. تعرف على مجريات اليوم الأول من محاكمة قاتل جورج فلويد

صورة تقريبية لمجريات محاكمة ديريك شوفين ضابط الشرطة السابق بمدينة مينيابوليس (رويترز)

مارس الأسود لدى الإسرائيليين.. ربع قرن على عمليات "الثأر المقدس" انتقاما ليحيى عياش

الاحتلال اغتال يحيى عياش يوم 5 يناير/كانون الثاني 1996 من خلال تفجير هاتفه المحمول (رويترز-أرشيف)

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

تشكيل الحكومة الكويتية أُعلن في الثاني من مارس/آذار الجاري (الجزيرة-أرشيف)
الأكثر قراءة

لجأ لفتاواها الصحابة وصححت مروياتهم ونقَدت الأشعار وعارضت خليفتين راشدين.. السيدة عائشة أم المؤمنين والمثقفة الموسوعية

ماذا يحدث في جسمك بعد تناول البصل مباشرة؟

بالفيديو: الحكم يعترف بصحة الهدف وينتظر العقوبة.. اليويفا يتبرأ من إلغاء هدف رونالدو بمرمى صربيا

رونالدو يلقي شارة القيادة أرضا أثناء مغادرته الملعب غاضبا (غيتي)

أي مستقبل لقناة السويس.. ماذا يقول الخبراء عن المشاريع البديلة؟

أعلنت هيئة قناة السويس المصرية اليوم أنها نجحت في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات "إيفر غيفن" (الأوروبية)