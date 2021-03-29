أظهرت مقاطع فيديو وصول سفينة "إيفر غيفن" (Ever Given) إلى البحيرات المرة بقناة السويس بعد نجاح تعويمها الذي شغل العالم خلال الأيام الماضية.

وقالت مواقع ملاحية إن السفينة التي علقت في مجرى قناة السويس منذ الثلاثاء الماضي، وصلت إلى بحيرة المرة الكبرى بعد نحو 3 ساعات من تعويمها.

وعبرت السفينة قناة السويس بعدما نجحت جهود تعويمها عصر اليوم الاثنين بعد أسبوع من جنوحها في عرض القناة وتعطيل حركة الملاحة في الممر الملاحي الدولي، مما أدى لنزيف خسائر بمليارات الدولارات.

ومن المرتقب أن تتوجه السفينة البنمية "إيفر غيفن" إلى مدينة روتردام الهولندية، وتتوقع مواقع رصد الملاحة البحرية وصولها إلى وجهتها يوم 31 مارس/آذار الجاري.

وانتهت عصر اليوم الاثنين بنجاح عملية تعويم السفينة الجانحة منذ أسبوع في قناة السويس، واستؤنفت حركة الملاحة في الممر الملاحي الدولي.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان "استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن"، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة المشغلة للسفينة نجاح إعادة تعويمها بقناة السويس.

ويمر نحو 30% من حاويات الشحن في العالم يوميا عبر قناة السويس البالغ طولها 193 كيلومترا، ونحو 12% من إجمالي التجارة العالمية من جميع السلع.