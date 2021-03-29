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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بلينكن: لواشنطن مصلحة كبيرة في العمل مع السعودية

بحسب وزارة الخارجية الأميركية فإن لواشنطن مصلحة قوية في إنهاء الحرب في اليمن والتي تعد ربما أسوأ أزمة إنسانية في العالم مما يتطلب "انخراطا ذا مغزى من قبل السعوديين"

بلينكن: تدهور العلاقة مع الرياض لن يساعد واشنطن (غيتي)
بلينكن: تدهور العلاقة مع الرياض لن يساعد واشنطن (غيتي)
29/3/2021

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن لبلاده مصلحة كبيرة في العمل مع السعودية، ولا سيما بشأن معالجة الوضع في اليمن.

وشدد بلينكن خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية الأميركية على أن إعادة ضبط العلاقات مع الرياض كانت ضرورية لدفع عدد من القضايا، من بينها ملف حقوق الإنسان.

وبين أن لواشنطن مصلحة قوية في إنهاء الحرب في اليمن، والتي تعد ربما أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مشيرا إلى أن الأمر سيتطلب ما سماه "انخراطا ذا مغزى من قبل السعوديين".

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن أحرزت تقدما حقيقيا في ذلك الاتجاه الشهرين الماضيين، مما سيؤدي إلى تعزيز القيم التي تعتز بها الولايات المتحدة من حيث حماية أرواح المدنيين الأبرياء.

وتابع بلينكن أنه بشأن النهوض بوضع حقوق الإنسان في السعودية فإن بلاده قررت عدم قطع العلاقات بل إعادة ضبطها، مشيرا إلى ذلك كان أمرا ضروريا جدا.

وأضاف أن الرئيس جو بايدن كان واضحا بشأن ذلك، إذ إن تدهور العلاقة لن يساعد واشنطن.

معالجة الوضع في اليمن من أولويات الولايات المتحدة (الأوروبية)

مبادرة جديدة

وقبل أسبوع، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي بالرياض الاثنين الماضي أن المبادرة السعودية تدعو لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، مؤكدا أنه سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

من جهتها، قالت الإدارة الأميركية إنها ترحب بالتزام السعودية والحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار والدخول في عملية سياسية.

ودعت جالينا بورتر نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية -خلال إفادة صحفية- كل الأطراف اليمنية إلى وقف إطلاق النار فورا، وبدء محادثات برعاية الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة

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