بايدن: ما حدث في ميانمار رهيب ومشين ونعمل حاليا للرد على ما جرى

قال الرئيس الأميركي جو بايدن تعليقا على قمع الاحتجاجات في ميانمار إن ما حدث رهيب ومشين، وأضاف أن إدارته تعمل حاليا للرد على ما جرى.

وتصاعد التنديد الدولي باستخدام جيش ميانمار القوة القاتلة ضد المتظاهرين المدنيين العزّل، في حين نزل المتظاهرون مجددا إلى الشوارع غداة يوم كان الأكثر دموية منذ الانقلاب قتل فيه 141 شخصا على الأقل بينهم أطفال.

وجاء في بيان مشترك لقادة أركان جيوش 12 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وألمانيا "بصفتنا قادة أركان، ندين استخدام القوة القاتلة ضد أشخاص عزّل من قبل القوات المسلحة وأجهزة الأمن".

وأضاف البيان الذي نشر السبت أن "جيشا محترفا يتبع المعايير الدولية في سلوكه لديه مسؤولية حماية الشعب الذي يخدمه وليس إيذاءه".

وأضاف البيان "نحضّ القوات المسلحة في ميانمار على وقف العنف والعمل على استعادة احترام الشعب وثقته بعد ما فقدتهما بسبب تصرفاتها".